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Mezun olduklarında iş imkanı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2013 yılında öğrenci almaya başlayan Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, her geçen gün kendini geliştirme ve ilerleme yolunda yeni adımlar atmakta ve bu kapsamda sektörün ihtiyaçlarını cevap vermeye çalışmakta.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:42
Mezun olduklarında iş imkanı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2013 yılında öğrenci almaya başlayan Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, her geçen gün kendini geliştirme ve ilerleme yolunda yeni adımlar atmakta ve bu kapsamda sektörün ihtiyaçlarını cevap vermeye çalışmakta.


Çağrı Merkezi kurma fikri ile Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret eden İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Genel Müdürü Murat Işık, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğretim elemanları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Akdemir ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özge Akşehirli’nin katıldığı görüşmede ilk olarak, İGEME Genel Müdürü Murat Işık, İGEME’den ve faaliyetlerinden kısaca bahsederek, neden bir çağrı merkezine ihtiyaç duyduklarını anlattı.


Türkiye’nin en büyük sektörünün ihracat olduğunu vurgulayan ve İGEME’nin ihracatçıların başarılı olabilmesi amacı ile eğitim, danışmanlık, reklam, organizasyon ve yayıncılık hizmetleri vermekte olduğunu belirten Işık, ihracat sektöründeki büyümenin daha fazla olması ve ülkemize katkı sağlaması için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca sağlık turizmi alanında da faaliyet gösterdiklerini de ekleyerek, tüm bu çalışmaların gelişebilmesi ve daha yüksek oranda fayda sağlanabilmesi için bir çağrı merkezinin kurulması zorunluluğundan bahsetti.


İhracat ve Türk sağlık danışmalığı yapacak bir çağrı merkezi kurmak istediklerini ifade eden Işık; bununla ilgili izlenecek adımlar, yapılması gerekenler ve personel istihdamı konusunda öğretim elemanlarımızla fikir alışverişi yaptı.


Söz konusu çağrı merkezinin Düzce Teknopark’ta kurulabileceğini belirten Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, aynı zamanda bu çağrı merkezinin hem Düzce Üniversitesi’ne, hem de mezun öğrencilere fayda sağlayacağını ve henüz mezun olmamış öğrenciler için de staj yapma ve kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlayabileceğini dile getirdi.


Olumlu bir havada geçen görüşmenin sonunda, çağrı merkezinde görev alacak öğrencilerin bu sürece ne şekilde dahil edileceği konusunun Düzce Üniversitesi öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesine ve bu sürecin sonunda tekrar planlama yapılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:42
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