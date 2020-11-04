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Konut Projeleri Mezun oldukları okulu yeniden inşa ediyorlar
Konut Projeleri

Mezun oldukları okulu yeniden inşa ediyorlar

Balıkesir’deki Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun 5 mühendis, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılan okullarının yeniden yapımı için gönüllü olarak görev aldı. Bina, farklı yapısı ve mimarisiyle kampüsü andıracak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:57:00 -
Mezun oldukları okulu yeniden inşa ediyorlar

Balıkesir’de, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun olan 5 mühendis, okulun yeni binasının yapımında gönüllü olarak çalışmaya başladı.

2022 yılının şubat ayında hizmete açılacak

Öğrencilik yıllarında sıralarında oturdukları lisenin ruhunu yeniden yaşatmak için kolları sıvayan mimar Sinan Balcı, inşaat mühendisi Oğuz Yılmaz, makine mühendisi Ertuğrul Kahraman, elektrik mühendisi Evren Köybaşı ve şantiye şefliğini üstlenen Gürkan Arslan, farklı yapısı ve mimarisiyle kampüsü andıracak binanın 2022 yılının şubat ayında hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Sinan Balcı, mezun olduğu okulu yeniden projelendirmenin kendisi için duygusal bir yönü olduğunu söyledi. Bir mimar olarak her projede heyecan duymasına karşın okuduğu okulun projesini çizmenin kendisine manevi bir yük getirdiğini belirten Balcı, şöyle konuştu: “Hayatımdaki sosyal sorumluluğu ve yükü en ağır projenin bu olduğunu söylemeliyim. Farklı bir okul yapsak genelde bunun da sosyal sorumluluğu vardır ama burada binlerce mezun arkadaşımız ve çok sayıda değerli hocamız vardı. Onların anılarının yaşadığı yeri nasıl bir şekle sokacağımız çok önemliydi. Bu da ciddi bir ağırlık ve yük getirdi. Okulumuz etaplar halinde yapılacak, ilk etapta 32 derslikli bina yapılacak. Bunun yanında 10 laboratuvar, kütüphane ve sosyal donatı alanları bulunacak.”

“Yaptığımız hizmet için mutlu ve gururluyuz”

Makine mühendisi Ertuğrul Kahraman, mezunlar için düzenlenen son buluşma ve son ders zili çaldığında duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi. Binanın yıkılacak olmasından dolayı birkaç gün üzgün dolaştığını anlatan Kahraman, “Arkadaşlarımız, projenin yapılmasını teklif ettiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. ‘Mutlulukla yaparım’ dedim. Okulumuza yaptığımız hizmet için mutluyuz” dedi.

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