Mezun olduğu okuldan televizyon çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, mezun olduğu ilkokuldan televizyon çaldığı öne sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk İlkokulundaki 2 televizyonun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından, televizyonları çalan kişinin Muhammed K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammed K'nin, televizyonların çalındığı okuldan mezun olduğu öğrenildi. Öte yandan, okulun güvenlik kameralarınca bir kişinin okul içerisinde gezdiği ve bir şeyler aradığı görüntülendi.

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