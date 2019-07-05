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Mezitli’nin tarım ve hayvancılık envanteri çıkarılacak

Mezitli Belediyesi, ilçenin tarım ve hayvancılık envanterini çıkarmak için harekete geçti.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:16
Mezitli’nin tarım ve hayvancılık envanteri çıkarılacak

Mezitli Belediyesi, ilçenin tarım ve hayvancılık envanterini çıkarmak için harekete geçti. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, üreticilerle tek tek görüşülerek ihtiyaç ve üretim öncelikleri rapor haline getirilecek. Çalışmayla alınacak tedbirler ve desteklerin doğru yönlendirilmesi amaçlanıyor.


Tarımsal üretimde bulunan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara yönelik birçok çalışma yapan Mezitli Belediyesi, farklı bir çalışmaya daha imza atıyor. Mezitli Belediyesi bünyesinde Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç yönetiminde oluşturulan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, kentin tarım ve hayvancılık alanındaki envanterini çıkaracak. Aralarında, Meclis Üyeleri Ali Doğaner ve Soner Taş ile Tepeköy Şeftali Üreticiler Birliği adına çiftçi Cafer Sapıtmaz, CHP İl Temsilcisi Ali Öztürk ve İlçe Temsilcisi Mehmet Aykut Şahin’in de yer aldığı komisyon üyeleri, yaşanan sorunları ortaya çıkararak, buna karşı alınacak tedbirlerin programlı ve bilinçli olması için çalışacak.



“Elimizi taşın altına koymaya kararlıyız”


Mezitli Belediyesi başta olmak üzere kurumların bu alanda bulunacağı faaliyet ve desteklerin doğru yönlendirilmesini de amaçlayan komisyon, üreticilerle tek tek görüşerek ihtiyaç ve üretim önceliklerini rapor haline getirecek. Mezitli Belediyesi’nin sağladığı üretim ve afet desteklerinin köylere eşit dağıtılması için bilgi alışverişleri de yapacak komisyon üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Mersin’in genel olarak verimli topraklara sahip olduğunu ve önemli ölçüde üretim olmasına karşın bunu kazanca dönüştüremediğini ifade eden Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Vakkas Kılınç, “Biz, çiftçimizin verimli bir üretim yapması ve karşılığını alması için Mezitli Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaya kararlıyız. Bunu ileriki dönemlerde yıllık stratejik plana da ekleyerek, sistemli bir hale gelmesini sağlamak istiyoruz” dedi.



“Komisyonumuzun hazırlayacağı rapor doğrultusunda belediyemizin desteklerini ve kurumların çalışmalarını programlı bir biçimde yürütebileceğiz”


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntıyla birlikte tarımsal girdilerin artığını dile getirerek, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Belediye olarak kırsal kesimde faaliyet gösteren üreticilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tarhan, “Özellikle tarımla yaşamını sürdüren kırsal kesimlerde üretilen ürünlerin değerlendirilebilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde çaba sarf ediyoruz. Mesleğim gereği bölgemizde tarımın gelişmesi için son derece hassas davranıyorum. Özellikle bölgemizde yoğun olarak yetişen şeftalinin para etmesi için bir alışveriş mağaza zinciri ile görüşerek, marketlerinde sattıkları şeftaliyi bu bölgeden almalarına öncü olduk. Yine bayram tatillerinde çiftçilerimizin Mezitli’nin diledikleri bölgesinde ürünlerini satmalarına izin verdik. Bu konuda hem üretici ürününün para etmesini sağladı hem de tüketicinin doğal ürüne ucuz ulaşmasının önünü açtık. Afetten zarar gören çiftçimize ilaç desteğinde bulunduk. Yine ürünlerinin daha uzun süre dayanması için soğuk hava deposu çalışmaları yapıyoruz. Tüm bunların yanında Kadın Üretici Pazarlarımızın çiftçiler için ne denli büyük önem arz ettiğini anlatmaya gerek yok. Ancak, gerek verilen yardımların eşit biçimde dağıtılabilmesi gerekse çiftçimize bilinçli üretim yapmaları konusunda yol gösterebilmemiz açısında komisyonumuzu son derece önemsiyorum. Komisyonumuzun hazırlayacağı rapor doğrultusunda belediyemizin desteklerini ve kurumların çalışmalarını programlı bir biçimde yürütebileceğiz” diye konuştu.


İşin doğru yapılabilmesi adına komisyona Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç’ın yanı sıra meclis üyeleri ve üreticileri de aldıklarına dikkat çeken Tarhan, “Komisyonumuzda belediye, meclis üyeleri, siyasiler ve en önemlisi üreticilerimiz var. Farklı kesimlere görev vererek sorunlara gerçek çözümler üretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:16
  1. doğa

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