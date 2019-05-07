Mezitlililer ilk iftarını Başkan Tarhan’la birlikte açtı

Mezitli Belediyesi, Ramazan ayı ilk iftar yemeğini Davultepe 75. Yıl Mahallesi’nde verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programı, aynı yerde 10 gün boyunca devam edecek.

Mezitli Belediyesi’nin ilk iftar yemeği, Davultepe Gönüllüevi karşısındaki alanda organize edildi. İftar yemeğine katılan Başkan Tarhan, vatandaşlarla birlikte kuyruğa girerek yemeğini aldı ve iftarını açtı. Vatandaşlar, 3 farklı yemek ve tatlıdan oluşan menü ile iftarlarını açtı.

İftardan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek mini bir halk günü de gerçekleştiren Başkan Tarhan, iftar programının vatandaşlarla buluşmak için vesile olduğunu söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye olarak iftar yemeği vereceklerini belirten Tarhan, “Ramazan ayı, halkımız arasındaki birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgesi ve sembolü olmuştur. Zaten biz inanç olarak halkımız arasındaki birlik beraberlikten yana olan insanlarız. Ramazan ayı da buna bir vesile olmuştur. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da iftar soframızda halkla buluşuyoruz. Oruç tutsun tutmasın iftar çadırları birliğin ve hoşgörünün semboldür. Umarım bu birlik diğer zamanlara da yansır” dedi.

Mezitli Belediyesi Aşevinin her gün yoksul vatandaşların evine kadar yemek götürmeye devam ettiğinin de altını çizen Tarhan, “Biz sadece Ramazan ayında değil, yılın tüm günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. Her gün 500’ü aşkın vatandaşımızın evine kimse görmeden, sıcak yemek ulaştırıyoruz” diye konuştu.

İftar sofralarının Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik buluşması haline geldiğini vurgulayan Tarhan, “Ayrıca kurulan iftar sofralarına elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Çünkü iftar sofraları vatandaşlarla diyalog kurabileceğimiz, sorun ve sıkıntılarını dinleyebileceğimiz tarafsız bir arena bizim için. Doğrudan halkımızla iletişim kurma şansımız oluyor. Bu vesile ile bize ulaşamayan vatandaşlarımızın dertlerini ilk ağızdan dinleyebilmek için bir fırsat iftar çadırlarımız. 750 kişilik çadırımız 10 gün boyunca burada kurulu olacak. Daha sonraki hafta ise Tece’de bir mahallede, en son da Kuyuluk bölgesinde iftar soframız kurulacak” ifadelerini kullandı.