Mezitli’de üretici kadınlar kooperatifleşiyor

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve dünya çapındabüyük başarı kazanan, ödüllü projesi Kadın Üretici Pazarı’nın üretici kadınlarıkooperatifleşiyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Kadın Üretici Pazarı’nda tezgah açankadınlara yönelik dile getirdiği, “Kadınlarımız, Kadın Üretici Pazarları sayesindeönemli bir ekonomik ve sosyal kazanca kavuştu. Ancak yetmez. Kadınlarımız,kooperatifleşerek, kendi haklarına sahip çıkan, üretimlerini dünyaya satabilecekleribir sistemi kurmaları gerekiyor” sözünden yola çıkan bir grup kadın, kooperatifleşmeyolunda büyük aşama kaydetti.

Kadınlar kooperatifleşme için kolları sıvadı

Mezitli Belediyesi Meclis üyesi Zehra Korkmaz’ın da aralarında olduğu bir grupakademisyen, iş insanı, işçi, çalışandan oluşan kadınlar toplantılara devam ediyor.Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Mezitli Kadın Üretici PazarıKooperatifi çalışmaları kapsamında, farklı gruplarla sekizinci toplantısınıgerçekleştirdi. Kadın Üretici Pazarı Kooperatifi Çalışma Grubu, Mezitli BelediyesiBaşkan Yardımcısı Vakkas Kılınç’ın organize ettiği toplantıda, 25 Temmuz 2019Perşembe günü Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda ’Kadın Üreticiler SorunlarınıTartışıyor’ konulu bir çalıştay gerçekleştirme kararı alındı. Çalıştayda kadınlar,üretimde yaşadıkları sorunları Kadın Üretici Pazarları sürecini ve üretimin dahadeğerli olabilmesi için yapılası gerekenleri tartışacak. Toplantıda ayrıca, KadınÜretici Pazarlarının gelişmesi için hangi yöntemler uygulanması gerektiğinin dekonuşulacağı çalıştayın kooperatifleşmenin en önemli adımı olacağıdeğerlendirmesi yapıldı.

Sekizincisi gerçekleştirilen Kooperatif Çalışma Grubu üyeleri, kooperatifleşmeyolunda büyük mesafe kat ettiklerine dikkat çekerek şu değerlendirmelerdebulundular; “Bizhenüz kooperatifleşme çabası için bir araya gelmiş bir girişimgrubuyuz. Yaklaşık bir aydır, ‘Kadın kooperatifi nedir?’, ‘Toplumsal olarak anlamınedir?’ ‘Ekonomik boyutu nasıl olmalıdır?’ konuları üzerine konuşuyoruz. Kadınüreticilerin sorunlarını çözmeye, yeni alanlar açmaya, kabul edilen alanlar dışındada kadınlara değer kazandıracak işlere yönelik kooperatifleşme sürecindeyiz. Kuruculuk görevini yapacak kadınlar olarak biz hazırız ama asıl amacımız sorunun sahiplerini de bu sürecin içerisine katmak. Bu amaçla 25 Temmuz’da bir sohbet toplantısı düzenleyeceğiz. Üretici kadınlarımız yaşadıklarını anlatırken, çalışmalarımıza yön vermek üzere ana faaliyet alanlarını birlikte belirleyeceğiz. Kadınlarımıza birlikte olmanın kendilerine ne avantajlar katacağını en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor."

"Amacımız kadınları yaşamın her alanında daha görünür kılmak"

Belediye olarak görevlerinin kooperatifleşme yolunda büyük mesafe kat edenkadınlara ihtiyaç duydukları imkanları sağlamak olduğuna vurgu yapan MezitliBelediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, “Asıl amacımız kadınların sadeceüretimde ya da sadece siyasette değil yaşamın tüm alanlarında kendilerini görünürve irade kurabilecek hale getirilmesidir. Ürettikleri değerlerin hem kendileri için hemde halka sunumunda önemli bir adım olan kooperatifleşmenin yollarını araştırıyoruz. Belediyemizde bu kooperatifleşmenin iki temel ayağı var. İlki halkın ucuz kaliteli ve ekonomik ürünlere ulaşabilmesi, ikincisi ise bu ürünleri üretenlerin toplumda örgütlü hareket etmesi, haklarına sahip çıkabilmesi amaçlanıyor. Belediyemiz bu konuda kadınlarımıza gereken teknik desteği verecektir" dedi.

"Gereken teknik ve lojistik imkanı sağlayacağız"

Kooperatifleşmenin ana unsurunun gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahipçıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmek olduğunun altını çizen MezitliBelediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kooperatifleşme, resmi kanal ya da zorlama ilehayata geçirilecek bir olgu değildir. Üreticiler, ürettiklerini daha geniş alanlarayayma, haklarına ve geleceklerine yön verme amacıyla gönüllü olarak yapılmalıdır.Kadın Üretici Pazarlarımızı hayata geçirirken asıl hedefimiz, kadınlarımızınkooperatifleşerek, kendi hak ve sorumluluklarına kendilerinin sahip çıkmasınısağlamaktı. Ancak, pazarlarımızda tezgah açarak önemli bir ekonomik ve sosyalimkana sahip olan kadınlarımız ‘bu bize yeter’ anlayışı ile kooperatifleşmeden uzakdurdular. Şimdi bir grup kadınımız daha geniş kapsamda üretici kadınlarımızıkooperatif çatısı altında buluşturmak amacıyla bir araya geldi. Ben de yakındantakip ediyorum. Çok güzel şekilde ilerliyorlar ve 8. toplantılarını yaptılar. Biz debelediye olarak kendilerine gerekli teknik ve lojistik imkanları sunacağız. İnanıyorumki, kadınlarımız kooperatifleşmenin kendilerine sağladığı avantajları gördüklerizaman çok daha önemli buluşmaları kendileri yapacaklardır” diye konuştu.