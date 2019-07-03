Mezitli’de sahte içki denetimi

Son günlerde sahte içki üretimi nedeniyle yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla harekete geçen Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mezitli’de alkollü içki satışı yapan büfeler ve içkili mekanlar başta olmak üzere ekiplerin denetimleri aralıksız devam ediyor. Denetimlerde satılan alkollü içeceklerin son kullanma tarihlerine kadar birçok kontrolde bulunan ekipler, işletme sahiplerini de sahte içki konusunda uyarıyor. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, rutin kontrollerin aralıksız olarak devam ettiğini dile getirerek, “Ancak son günlerde artan kaçak içkiden dolayı yaşamını kaybeden, hastanede tedavi olan vatandaşlarımıza yönelik haberlerin artması üzerine denetimlerimizi artırdık. Zabıta Müdürlüğümüz, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanlığı ile birlikte denetleme yaparken kaçak içkiye karşı uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. İşletme sahipleri de yapılan denetimlerden son derece memnunlar ve ekiplerimize teşekkür ediyorlar" diye konuştu.