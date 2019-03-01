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Mezitli’de kahvehaneye kadın eli değdi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde kahvehaneye kadın eli değdi.

01 Mart 2019 Cuma 15:29
Mezitli’de kahvehaneye kadın eli değdi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde kahvehaneye kadın eli değdi. Erkek işi olarak görülen kahvehanede çalışmaya başlayan Ayten Ceylan, “Kadın isterse yapamayacağı iş yok” dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın pozitif uygulamaları, ilçede yaşayan kadınların özgüvenini artırdı. İlçede birçok alanda çalışmaya başlayan kadınlar, genellikle erkeklerin yaptığı işlere de el atmaya başladı. Yenimahalle’de, ‘kadından kahveci olmaz’ görüşünü yıkan Ayten Ceylan da ailesinin işlettiği kahvehanede çalışmaya başladı. Yaptığı işle hem kendi mahallesinde hem de çevre mahallelerdeki kadınların bakış açısını değiştiren Ceylan, “Kadın isterse yapamayacağı iş yoktur. Ekmeğimi kazanmak adına ben kahvecilik yapıyorum, başka bir kadın da taksici olabilir. Ben bunu yapabiliyorsam, tüm kadınlarımız toplumun farklı alanlarında farklı işleri yapabilirler. Yeter ki istesinler” dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Ayten Ceylan’ı çalıştığı kahvehanede ziyaret etti. Tarhan ile sohbet eden Ceylan, çevrede yaşayanların kısa sürede kendisine alıştığını ifade etti. Başkan Tarhan’ın pozitif yaklaşımı dolayısıyla kadınların daha cesaretli olduğunu belirten Ceylan, “Daha önce bu tür şeylere soğuk bakan kadınların Kadın Üretici Pazarında satış yaparak ekonomik olarak güçlendiğini gördüm. Önceki yıllara göre daha çok kadın muhtar adayının çıkmasında başkanımızın yaptıklarının büyük ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kendisine, kadınlar için yaptıkları dolayısıyla teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



“Yakın zamanda kadınlar daha çok alanda yer alacak”


Başkan Tarhan da kadınları farklı alanlarda daha çok görmeye başlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Çalışma programlarını ekonomik özgürlüğünü kazanmış, ayakları üzerinde durabilen kadınlar üzerine kurduklarını vurgulayın Tarhan, “Özellikle erkeklerde görmeye daha çok alıştığımız işlerde kadınlarımızı görmek bizi mutlu ediyor. Biliyorum ki, kadınlar fırsat buldukları anda çok daha başarılı işler çıkarabiliyorlar. İsterdim ki, meclis sıralarında da böyle işçi ya da çiftçi bir kadını görebilelim. Siyaset arenasında daha aktif rol alsınlar istiyorum. Belediyemizde çalışanlarımızın büyük bölümü, idarecilerimizin yarısından fazlası, spor kulübümüzün, Kent Konseyimizin başkanı kadın. İnanıyorum ki, siyasette de kadınlar daha fazla yer alacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:29
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