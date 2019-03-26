Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne yoğun talep

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kadın Danışma Merkezi, faaliyete geçmesinin ardından bir yıl geçmesine rağmen 170 kadının sorununu çözmek için çalıştı.

Ağırlıklı olarak kadınların toplumsal önyargılara karşı mücadelesi, sosyal baskı nedeniyle oluşan kaygı bozukluğu ve psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalma konularında 1 yıl içerisinde 170 vatandaş, merkeze başvuruda bulundu. Mersin Barosu, Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Türk PDR Derneği, bir hastane, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak, gönüllü yürütülen çalışmalar kapsamında, ailenin kutsallığı ve birlikteliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla seminer ve konferanslar verildi. Merkezde ayrıca kadınlardan gelen talepler doğrultusunda, çocuk ve ergen konusunda da danışmanlık faaliyetine başlanarak ailelere destek olunuyor.

Haftanın 4 günü psikolojik danışmanlık desteği, haftanın 1 günüde hukuki desteğin ücretsiz olarak verildiğini söyleyen Kadın Danışma Merkezi Proje Koordinatörü Esra Uysal, “Merkezimiz kadın geliştiğinde toplumunda gelişeceğini düşünerek kadınlarımızı her alanda desteklemeyi hedeflemiştir. Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamı gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen hizmetler ile kadının sosyal statüsünün güçlendirilmesine çalışılıyor. Merkezimiz, hukuki danışmanlık, psikolojik destek, barınma ve sığınma alanlarına yönelik yönlendirmeler yaparak, kadınları ve çevreyi bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Başvuruda bulunan tüm kadınların kimlik ve özel bilgileri gizli tutuluyor” dedi.

Uysal, merkezde çocuklarıyla gelen kadınların daha rahat görüşme yapabilmesi için çocuk oyun alanı, dinlenme kafeterya bölümünün bulunduğu bilgisini verdi.

Kadının her alanda statüsünün artırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kadınlarımız ekonomik özgürlüklerini kazandıkça şiddete karşı daha güçlü durabiliyor. Böyle merkezler aracılığı ile kadınlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek zorundayız. Biz sadece hukuksal ve psikolojik desteğin yanında iş ve kişisel gelişim eğitimleri de veriyoruz. Gönüllü olarak bu projede yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet olayının toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Tarhan, “Kadına şiddet haberlerinin basın organlarında daha yoğun bir şekilde yer almaya başlamasıyla birlikte tepki de artmaya başladı. Merkezimizin amacı, kadınları rehabilite etmekten öte özgürlüklerine aracılık etmektir. Kadınlarımız yaşadıklarını yargılanmadan paylaşabiliyorlar. Merkezde şiddetle mücadele yolları ve yasal haklara ilişkin sosyal, hukuki, psikolojik destek veriliyor. Çalışmalar yardım değil ‘dayanışma’ esası ile ücretsiz, rahat ve güvenli bir biçimde yürütülüyor. Bu merkezde birlikte dayanışma ile güçleneceğiz" şeklinde konuştu.