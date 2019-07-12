Mezitli’de evlenen çiftlerde yoğun artış

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yılda ortalama bin 400 çiftin nikahını kıyıyor.

İlçede, 2016 yılında 210 olan evlenen çift sayısı 2017 ve 2018 yıllarında bin 400 oldu. 2019 yılı Temmuz ayına kadar evlenen çift sayısı ise 562’ye ulaştı. Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte evlenme oranındaki artışın büyük oranda artması bekleniyor. Göç nedeniyle yabancı uyruklu vatandaşlarla evlenme oranında ise çok büyük artış var. Mezitli Belediyesi Nikah Memurluğunda 2016 yılında 21 kişi yabancı uyruklu birisiyle evlenirken, bu rakam 2017’de 66’ya, 2018’de 102’ye çıktı. Her iki eşin yabancı uyruklu olmasında da yıllara göre yoğun artış gözleniyor. 2016 yılında sadece 9 yabancı uyruklu çift nikah masasına otururken, 2017 yılında 43, 2018 yılında ise 113 çift Mezitli Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından resmen evlendirildi. 2019 yılının ilk 6 ayında evlenen 47 çiftle birlikte son 3 yılda Mezitli’de evlenen yabancı uyruklu çift sayısı toplamda 242’ye ulaştı. İstatistiklerde Mezitli’de evlenme oranı her yıl artarken, 2017 ve 2018 yıllarında bu artış yaklaşık yüzde 190 seviyelerinde gerçekleşti.

Aratos Spor Tesisleri içerisinde bulunan evlendirme memurluğunda nikahlara katılmaya gayret gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mutlu yaşamlarına Mezitli’de başlayan genç çiftlerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Gün aşırı nikahlara katılarak gençlerimize destek olmaya çalışıyorum. Bunun yanında evlenen tüm çiftlerimize evlenme kütük defterine imza attıkları, içerisinde erguvan tohumu bulunan kalemi de hediye ediyoruz. Böylece unutulmaz bir hatıranın yanında çiftlerin birer ağacı da olsun istiyoruz” dedi.

Dileyen vatandaşlara farklı mekanlarda da nikah kıydıklarını ifade eden Tarhan, “Çiftlerimizin talebine göre Aratos Tesislerinde bulunan nikah salonunun dışında da hizmet veriyoruz. Farklı tesislerimizde nikah kıyan çiftlerde oluyor. Yine ülkemizde çok fazla rastlanmayan biçimde uzun yıllar sonra nikah kıymak isteyen vatandaşlarımıza da yeni nikahlar kıyıyoruz. Önümüzdeki süreçte fiziki şartları daha iyi olan yeni bir tesis yaparak çiftlerimize çok daha geniş imkanlar sunmak istiyoruz. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutlu yıllar dilerim" diye konuştu.