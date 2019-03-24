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Mezitli’de engelliler için erişilebilir kent protokolü imzalandı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’nü imzaladı.

24 Mart 2019 Pazar 12:28
Mezitli’de engelliler için erişilebilir kent protokolü imzalandı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’nü imzaladı.


Başkan Tarhan, Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu’nu ziyaretinde imzaladığı protokol ile Mezitli’nin, engelliler açısından daha yaşanabilir olması için gerekli adımların atılacağı sözünü vermiş oldu. Merkezi Viranşehir’de bulunan federasyonu, mahalle muhtarları ile birlikte ziyaret eden Tarhan, engelliler için yaptığı çalışmalardan bahsetti. Mezitli’de 13 bin engellinin yaşadığına dikkat çeken Tarhan, “Engelli vatandaşlarımıza yüzde 10’luk bile bir destek sağlıyorsak ne mutlu bize. Engellilere özel yaptığımız çalışmaların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli’de hayata geçirdiğimiz Down Kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Özellikle belirtmek istiyorum ki engelliler için proje üretmek onların yaşamlarını ne zorluklarla geçirdiklerinin empatisini yaparak mümkün olabiliyor. Göreve ilk geldiğimde görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kurulan çadırda ne denli zorlandığımızı görmek bizi projelerimizi hazırlarken daha hassas davranmaya sevk etti. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum” dedi.


Önümüzdeki dönemde de engelliler için çok sayıda projeyi hayata geçireceklerine vurgu yapan Tarhan, öncelikli olarak Mezitli’de engellilerin rahata şekilde denize girebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.


Konuşmaların ardından Tarhan, protokolü imzaladı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:28
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