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Mezitli’de ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılıyor

Mezitli Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesini hayata geçirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:00
Mezitli’de ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılıyor

Mezitli Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesini hayata geçirdi. ÇEVDOSAN ile işbirliği yapan belediye, Atatürk Mahallesinde uygulamaya başladığı proje çerçevesinde, mahalle sakinlerini bilgilendirerek, geri dönüşüm kutusu dağıttı.


Mezitli Belediyesi Çevre Mühendisi Derya Bozkurt ve ÇEVDOSAN firması Çevre Mühendisi Dilara Güngör’ün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında oluşturulan ekipler, pilot olarak belirlenen Atatürk Mahallesinde her pazartesi günü ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda, apartmanlarda ve sitelerde oturan mahalle sakinlerine bilgilendirme çalışması yapıyor ve geri dönüşüm kutusu dağıtıyor. Önümüzdeki aylarda tüm Mezitli’yi kapsaması planlanan proje ile okullar, siteler, kamu kurumları, market ve iş yerlerine bilgilendirmeler yapılacak, broşürler dağıtılacak. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak katma değerinin artırılması amaçlanan projenin sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli işbirliklerine de gidilecek.



“Projenin tüm ilçemizde yaygınlaşmasını hedefliyoruz”


Projeyle ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gelişmiş ülkelerde atıkların katma değerinin son derece yüksek olduğunu belirterek, “Geri dönüşüm maalesef ülkemizde çok ilkel koşullarda sağlıksız bir biçimde yürütülüyor. Belediyemiz adına ilçe sınırlarımızda ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması konusunda çalışma yapan ÇEVDOSAN Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. ile ortak bir çalışma yürütmeye başladık. Tüm ilçemizde yaygınlaşmasını hedeflediğimiz proje ile kapsamlı bir şekilde ambalaj atıklarının apartman, site, kamu kurumu, okullar, satış noktaları gibi alanlarda kaynağında ayrıştırmayı hedefliyoruz. Projede yüzde 100 başarı sağlanması için Atatürk Mahallesini pilot bölge olarak belirledik. Yeniden değerlendirilmesi mümkün olan bu atıkların evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlayarak göstereceğiniz küçük çaba ile doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlarken, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını koruyarak vatandaşlık ödevimizi de yerine getirmiş olacağız” dedi.


Projede kısa sürede büyük ölçüde başarı sağladıkları dile getiren Tarhan, “Yaşadığımız kenti güzelleştirmek hepimizin görevi. Bunun en iyi yolu da temiz bir kent oluşturmaktan geçiyor. Belediyenin bireysel çalışmaları ile bunda başarı sağlamak çok zor. Biz de halkımızı bilinçlendirerek, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi atıkların kaynağında ayrıştırılmasını hedefledik. Yapılan eğitimler çerçevesinde vatandaşlarımız daha bilinçli hareket etmeye başladılar. Bu durum bizleri çok memnun ediyor. Yaptığımız eğitimler ve bilgilendirme toplantılarına ara vermeden devam edeceğiz ve daha yaşanabilir bir Mezitli için bizden sonraki nesillere örnek olacağız. İlk etapta ambalaj atıkları için yaptığımız bu projeyi geliştirilerek, diğer evsel atıkların ayrıştırılmasına yönelik olarak ta büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu


Başkan Tarhan, konu ile ilgili talep ve şikayetler için ÇEVDOSAN firmasının 444 20 86, 0324 229 27 34 numaralı telefonları ile 0 541 837 37 08 Alo Whatsapp Hattı ve Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 0324 481 22 24 numaralı telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:00
  1. doğa

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