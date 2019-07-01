Mezitli’de 340 kursiyer 10 günde yüzme öğrendi

Mezitli Belediyesi tarafından “Mezitli’de yüzme bilmeyen kalmayacak” sloganıyla başlatılan yaz dönemi yüzme kurslarının birinci etabı sona erdi. Belediye havuzlarında 340 kursiyer 10 günde yüzme öğrenerek, sertifikalarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın elinden aldı.

Mezitli Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi ve Yeni Mahallede yer alan eğitim havuzlarında 2019 yılı ilk dönem yüzme kursuna katılan çeşitli yaş gruplarından 340 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, her alanda Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiklerini söyledi. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatilini boş geçirmek istemeyen öğrencilerin spor yapma keyfini de doyasıya yaşayacağını belirten Tarhan, "Çocuklarımız deneyimli yüzme antrenörleri tarafından özenle eğitilecek" dedi.

Tüm hizmetlerini Mezitli’de yaşayanların mutluluğu için hayata geçirdiklerini ifade eden Tarhan, “İlk etapta 340 kursiyerimiz yüzme öğrendi. Sezon sonuna kadar 2 bini aşkın her yaştan vatandaşımıza yüzme öğreteceğiz. Kurslarımızda sadece minik yavrularımız değil, büyüklerimizde yüzme öğrenebiliyor. Bugüne kadar kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlediğimiz kurslarımıza Temmuz ayı ile birlikte erkeklere yönelik de kurslar açarak devam edeceğiz. Hiç kimsenin yüzme hevesi içerisinde kalmasın istiyoruz. Yaşı her ne olursa olsun, 7’de olsa 70’te olsa kurslarımıza katılabiliyorlar. Kısa süre içerisinde kapalı yüzme havuzumuzu da faaliyete geçirerek kurslarımızı sürekli hale getireceğiz” diye konuştu.

Belediyeye güvenerek çocuklarını kurslara gönderen ailelere de teşekkür eden Başkan Tarhan, “Bize gösterilen bu güvene sonsuz teşekkür ederiz. Havuzlarımızda en dikkat ettiğimiz durumlar temizlik ve güven hususlarıdır. Bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. Hijyen en çok önem verdiğimiz konulardan birisi. Eğitim havuzlarımız Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Mersin’deki en temiz havuz olduğundan emin olabilirsiniz. Temiz havuzları halkımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. İlk dönem sadece çocuklar için açtığımız yüzme kursuna yetişkinlerden de yoğun bir talep geldi. Onlar için de yeni gruplar oluşturduk. Ciddi bir katılım oldu. Amacımız, ilçemizde herkesin yüzme öğrenmesi ve özellikle de çocukların hem sosyalleşmesi hem de geleceğe güvenle hazırlanmasıdır” ifadelerini kullandı.