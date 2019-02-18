Mezitli Beledyiesi okuma evi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ile birlikte hayata geçirdiği okuma evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yanında oluşturulan jakaranda koruluğu içerisinde açılan okuma evinde, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Açılışta konuşan emekli öğretmen Mustafa Yalçın, “Çocuklar okudukları okuldan yetenekleri doğrultusunda istedikleri okula gidemedi, ekonomik krizlerin, siyasi çekişmelerin had safhaya vardığı, çiftçinin ürününü satamadığı, hayvanına verdiği samanı ithal ettiği bir dönemde bu yokluklar içerisinde, sanatla, meslekle, ürettiğini halka ulaştırmakla büyük hizmetler verdiğiniz Mezitli’de kültür sanat olaylarına verdiği destekler nedeniyle Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni kuşak Köy Enstitüleri Eski Başkanı Salih Ünal ise köy enstitülerine özel önem vermesi nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür etti. Mezitli’de 6 farklı yerde köy enstitülerinin uzantısı olan park, koruluk, okuma evi gibi mekanlar olduğuna dikkat çeken Ünal, köy enstitüleri ruhunu her daim yaşatmaya çalışan Tarhan ile uzun yıllar aynı işbirliği ile çalışmayı umut ettiklerini söyledi.

Okuma evinin Mezitli adına önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Neşet Tarhan ra Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ile o özlenen köy enstitüsünü yeniden canlandırmak istediklerini ve bunun için vatandaştan fedakarlık beklediklerini belirtti. Okuma evi ile birçok hizmetin ve aktivitenin hayata geçmesini istediklerini söyleyen Tarhan, “Tesisi açmaktan çok oranın halkımız tarafından kullanılması daha önemli. Eğer karşı apartmanlarda oturan vatandaşların bir bölümünü bu okuma evine çekemezsek yaptığımız iş yeterince anlamlı olmayacaktır. Halkla bütünleşmemiz gerekiyor. Burayı kullanırken dernek üyelerine sınırlı kalmayalım. Aynı şekilde yakın zamanda hayata geçireceğimiz mutlu yaşam köyünde de aynı şekilde köy enstitüleri anlayışı ile üretimin yapıldığı, eğitimlerin uygulandığı, hatta 72 kişinin yatılı olarak kalabileceği bir mekan hazırladık. İstiyoruz ki mutlu yaşam köyümüzde spor yapan, sanatla uğraşan, hayvan besleyen insanlarımız olsun. Ama bunlar biraz emek isteyen şeyler. Emek vermeden hiçbir başarı kazanılamıyor. Bunu sağlamanın en iyi yolu da köy enstitüleri ruhunu tüm halka göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Mezitli de belediye başkanlığı yapmanın zor ama zevkli olduğunu ifade eden Tarhan, aydınlık yüzlü insanlarla çalışmanın keyif verici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından okuma evinin açılışı yapıldı.