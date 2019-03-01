0553 313 94 23

Mezitli Belediyesi’nden Şehir Hastanesi’ne ücretsiz servis

Mezitli Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Mersin Şehir Hastanesi’ne her sabah saat 07.

01 Mart 2019 Cuma 11:56
Mezitli Belediyesi’nden Şehir Hastanesi’ne ücretsiz servis

Mezitli Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Mersin Şehir Hastanesi’ne her sabah saat 07.00’de iki ayrı noktadan ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladı.


Mersin Şehir Hastanesi’nin Mezitli ilçesine uzak olması, hastaneye gidecek vatandaşları zorlarken, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaştan gelen talebi değerlendiren Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, Şehir Hastanesi’ne ücretsiz servis hizmeti başlattı. Her sabah saat 07.00’de Mezitli Belediyesi eski ana hizmet binası ile mevcut Zabıta Müdürlüğü önünden kalkan servis aracı, hiçbir durakta durmadan vatandaşları Çağdaşkent Mahallesindeki Şehir Hastanesi’ne taşıyor. Tüm toplu taşıma araçlarının yarısı kadar bir sürede hastaneye ulaşan vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı.


Ücretsiz servisin çok yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden vatandaşlar, seslerini duyarak görev kapsamında olmamasına karşın ücretsiz servis hizmeti sağladığı için Başkan Tarhan’a teşekkür ettiler. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Her şey halk içinse bu servis en güzel örnektir. Her ayrıntı düşünülmüş. Devamı sağlanırsa vatandaş için büyük bir hizmet olur. Daha önce toplu taşıma ile ortalama 1,5 saatte hastaneye ulaşıyorduk. Şimdi direkt özel aracımızla gidiyormuşuz gibi hastaneye ulaşabiliyoruz. Hastalar, otobüslerde ve yollarda rezil oluyor, gelip giderken bir daha hastalanıyordu” dediler.



“Talep olduğu müddetçe devam edecek”


Başkan Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana düzenledikleri halk buluşmalarında en çok talep edilen konulardan birisinin kamusal sağlık hizmetlerine ulaşma zorluğu olduğunu söyledi. Tarhan, “Biz halkçı bir belediyecilik anlayışı benimsiyoruz. Yaptığımız tüm hizmetleri halkımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Halkımızın taleplerini daha iyi değerlendirebilme adına 5 yılda 500’ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. En çok talep edilen şeylerden birisi de sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgiliydi. Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız Mersin Şehir Hastanesi’nin uzak olması nedeniyle Erdemli ilçesinde bulunan devlet hastanesine gitmeyi tercih ediyordu. Mezitli bölgesine bir kamu hastanesi açılması adına yetkili kurumlarla yaptığımız görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Önce arsa tahsisi yapıldı sonra yatırım beklemeye alındı. Biz de geçici bir çözüm olarak sabahları saat 07.00’de ücretsiz servis koyduk. Servisimiz talep olduğu müddetçe devam edecek. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda önümüzdeki süreç için başka çözüm yolları üretebiliriz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayak merkezlerinde son durum
    1. Kayak merkezlerinde son durum
    2. Döviz kurları
    3. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    4. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    5. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    6. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    7. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
    8. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
    9. Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı..
    10. ’Jokerler’ adliyeye sevk edildi
    11. Torbalı’daki Mustafa Kemal..
    12. Diyarbakır’da dostluk maçı yapıldı
    13. MSB tarafından, bedelli askerlik..
    14. Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri..
    15. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    16. Antalya'nın fethinin 812. yılı
    17. Düzce merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    18. Doğu Anadolu'da 6 ilde ekiplerin yoğun..
    19. AK Parti'li Turan'dan yerel seçim..
    20. Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun..
    21. "Çabahar Limanı Sistan-Beluçistan'daki..
    22. ANALİZ - Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
    23. Bilecik’te uyuşturucu satıcısına 15..
    24. Kocaeli’de merkezli FETÖ operasyonunda..
    25. Gürsu’nun parkları ve caddeleri çiçek..
    26. La Liga’da El Clasico heyecanı
    27. Keçi otlatırken kayalıklara düşen..
    28. Samsun’a 16 yılda 8 baraj inşa edildi
    29. Göz çevresi estetiği ile gençleşin
    30. Oyuncakları gören Özbek çocuklar..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!