Mezitli Belediyesi’nden misafirlere otomatik çay kahve servisi

Mezitli Belediyesi yeni hizmet binasında otomatik çay-kahvemakinası ile vatandaşlara çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi içecekleriücretsiz olarak sunuyor.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında, Türkiye’deev ve iş hayatının vazgeçilmezi olan çay-kahve ikramında bulunuluyor. İş ve ziyaretnedeniyle belediyeye gelen misafirler her kata yerleştirilen içecek otomatlarındansıcak içecekleri ücretsiz olarak içebiliyorlar.

Yeni binada hizmet vermeye başlanılmasının ardından vatandaşların işlemlerinikolaylaştırılması açısından gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Mezitli BelediyeBaşkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayretediyoruz. Bununla birlikte aldıkları hizmetin kaliteli olmasına da önem veriyoruz.Belediyemize iş ya da ziyaret için gelen vatandaşımıza ikram sunarken temizliği vetasarrufu da dikkate alarak otomatları her kata yerleştirdik. Hem personelimiz hemde gelen misafirlerimiz hijyenik olarak güvenle bu sıcak içecekleri tüketebiliyorlar.Olumlu geri dönüşler ve sağladığımız tasarruf bizleri mutlu etti” dedi.

Çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi çok sayıda seçenek arasındandilediğini seçen vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı. Hem çeşitçokluğundan hem de ulaşılırlık açısından büyük avantajı bulunduğunu ifade edenvatandaşlar, “Hizmetlerinden son derece memnun kaldığımız belediyemiz, hayatageçirdiği bu yenilikle de çok isabetli bir karar vermiştir. Çayın sertliğini açıklığını,kahve türlerini, şekerin oranını çok rahat şekilde ayarlayabiliyoruz. Başkanımızaçok teşekkür ederiz” dediler.