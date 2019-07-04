0553 313 94 23

Mezitli Belediyesi’nden misafirlere otomatik çay kahve servisi

Mezitli Belediyesi yeni hizmet binasında otomatik çay-kahvemakinası ile vatandaşlara çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi içecekleriücretsiz olarak sunuyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Mezitli Belediyesi’nden misafirlere otomatik çay kahve servisi

Mezitli Belediyesi yeni hizmet binasında otomatik çay-kahvemakinası ile vatandaşlara çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi içecekleriücretsiz olarak sunuyor.


Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında, Türkiye’deev ve iş hayatının vazgeçilmezi olan çay-kahve ikramında bulunuluyor. İş ve ziyaretnedeniyle belediyeye gelen misafirler her kata yerleştirilen içecek otomatlarındansıcak içecekleri ücretsiz olarak içebiliyorlar.


Yeni binada hizmet vermeye başlanılmasının ardından vatandaşların işlemlerinikolaylaştırılması açısından gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Mezitli BelediyeBaşkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayretediyoruz. Bununla birlikte aldıkları hizmetin kaliteli olmasına da önem veriyoruz.Belediyemize iş ya da ziyaret için gelen vatandaşımıza ikram sunarken temizliği vetasarrufu da dikkate alarak otomatları her kata yerleştirdik. Hem personelimiz hemde gelen misafirlerimiz hijyenik olarak güvenle bu sıcak içecekleri tüketebiliyorlar.Olumlu geri dönüşler ve sağladığımız tasarruf bizleri mutlu etti” dedi.


Çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi çok sayıda seçenek arasındandilediğini seçen vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı. Hem çeşitçokluğundan hem de ulaşılırlık açısından büyük avantajı bulunduğunu ifade edenvatandaşlar, “Hizmetlerinden son derece memnun kaldığımız belediyemiz, hayatageçirdiği bu yenilikle de çok isabetli bir karar vermiştir. Çayın sertliğini açıklığını,kahve türlerini, şekerin oranını çok rahat şekilde ayarlayabiliyoruz. Başkanımızaçok teşekkür ederiz” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9arttı
    1. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    2. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    3. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    4. Bozcaada’da yat yangını
    5. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    6. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    7. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    8. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    9. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    10. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    11. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    12. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    13. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    14. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    15. Yavru ebabil kuşu bulundu
    16. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    17. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    18. İstanbul'da turist rekoru!
    19. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    20. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”