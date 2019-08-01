Mezitli Belediyesi, Stratejik Plan Taslağını hazırladı

Mezitli Belediyesi, 2020-2024 dönemine ait stratejik plan çalışmalarında sona gelindiği bildirildi. Strateji Geliştirme Birimi tarafından, ilgili müdürlerin de katılımıyla Başkan Neşet Tarhan’a sunumu yapılan planın eylül ayında belediye meclisine sunularak, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi hedefleniyor.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 2024 yılına kadar yapacağı çalışmaların yol haritası olacak stratejik planın hazırlanması esnasında, aralarında belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve belediye çalışanlarının yer aldığı bini aşkın kişiyle birebir anket yapıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a, stratejik plan taslağının sunumu yapıldı. Sunumda, Mezitli Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yılının yol haritasının belirlendiği planın 2 ay gibi bir sürede hazırlandığı ifade edilerek, farklı kesimlerden gelen düşüncelerin plana işlendiği vurgulandı. Öncelikli olarak mevcut durumun tespit edildiğinin altı çizilerek, anketlerde oluşan görüş ve öneriler ışığında taslak planın ortaya çıktığı bilgisi verildi.

Paydaşlara ve vatandaşlara dağıtılan anket broşüründe, belediyenin önemli buldukları hizmet ve faaliyetleri, olumlu ve geliştirilmesi gereken hizmet ve faaliyetler, belediyeden beklentiler, önümüzdeki dönem daha çok önem verilmesi gereken çalışmalar, olumsuz gördükleri durumlar gibi 10 farklı soru yöneltildi.

Plana ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tarhan, önümüzdeki 5 yıllık hizmet sürecinde belediye bütçesini ve yatırımları halkın ve STK’ların görüşlerini de alarak doğru planlamak istediklerini belirtti. Tarhan, “Katılımcı ve kapsamlı bir stratejik plan hazırlama hedefindeyiz. Biz farklı platformlarda önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmaları anlatıyor, görüş ve önerileri alıyorduk. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı artıracağımızı ifade etmiştik. Arkadaşlarımız oldukça hassas davranarak çok daha kapsamlı, bütçeyle uyumlu, örnek bir Stratejik Plan hazırladılar. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.