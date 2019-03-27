Mezitli Belediyesi personeline yüzde 22 zam

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme ile kadrolu personele yüzde 22 zam yapıldı.

Sözleşme Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez arasında imzalandı. Çalışanların da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Ali Sönmez, çalışanların haklarını alabilmesi konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, “Başkanımız en az bizim kadar hassas davranarak çalışanımıza böylesi bir imkan sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizden geldiğince biz de Başkanımız Neşet Tarhan da çalışanlarımıza en yüksek fiyat artışını vermeye çalıştık. Hepimiz asgari müşterekte birleşerek bu rakama ulaştık. Başkanımız ileriki dönemlerde ekonomik girdilerde artış yaşanması halinde bu fiyatları yeniden güncelleyeceğini de ifade etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye olarak yakalanan başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise "Biz çalışanımızın her zaman en iyisini alması gerektiğine inanıyoruz. Daha önce hatırlanacağı gibi çalışanlarımıza hakem heyetinin verdiği yüzde 4 zammı az bularak yüzde 4 zam da biz vermiştik. Bu sözleşmede de elimizden gelen en iyisini vermeye çalıştık. İmar yasasında yapılan değişikliklerin olumsuz etkisinin yanında, başta belediye hizmet binamız, amfi tiyatromuz, kültür merkezimiz olmak üzere imza attığımız dev projelerimiz nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışı da göz önüne alarak verebileceğimiz en yüksek ücreti vermek istedik. Çalışanlarımızınyüzde 22 zammının yanı sıra sosyal haklarını da iyileştirdik” diye konuştu.

Sözleşme tarihinin seçimden hemen öncesine denk gelmesinin kendilerini daha hassas davranmaya zorladığına da dikkat çeken Tarhan, “Ben göreve gelmeden iki gün önce toplu sözleşme imzalanmıştı. Yine seçim öncesi sözleşme imzalama zorunluluğu bizim daha hassas olmamıza neden oldu. Bu durumun farklı algılanmaması adına en uygun olan artışı sağlamak istedik. Elbette ki önümüzdeki süreçte yaşanan gelişmelerden sonra bu ücretlerde yeni görüşmeler, düzenlemeler yapılacaktır. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.