Mezitli Belediyesi, hayırsever desteğiyle ikinci çocuk gündüz bakımevini yapacak

Hayırsever işadamı İhsan Altunören, annesi Ayla Altunören adına 180 öğrenci kapasiteli çocuk gündüz bakımevi yaptıracak. Proje, Mezitli Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu proje dışında 5 tane daha çocuk bakımevi yapacaklarını söyledi.

Hayırsever işadamı İhsan Altunören’in, annesi Ayla Altunören adına yaptıracağı çocuk gündüz bakımevinin proje tanıtım toplantısı, bakımevinin yapılacağı Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Akdeniz Kadın Üretici Pazarı yanında gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Hayırsever Altunören, “Bölgenin en büyük ihtiyacı olan çocuk gündüz bakımevi yapılması konusunu görev edindik. İnşallah çok kısa sürede tamlayarak hizmete sunarız. Mezitli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“5 tane daha çocuk gündüz bakımevi yapacağız”

Başkan Tarhan ise Mezitli’de hayırseverler tarafından yapılan eserlerin her geçen gün daha da çoğaldığını söyledi. Tarhan, “Daha önce kaybetmiş olduğu babaları Mehmet Altunören adına gençlik merkezi yaptılar. Şimdi de annesi Ayla Altunören adına bir çocuk gündüz bakımevi yapmak istediğini söyledi. Mezitli halkının gönlünün ne denli zengin olduğunun göstergesi. Göreve geldiğimizde önceliğimiz halkın güvenini kazanmaktı. Sağladığımız bu güven sonrası hayırsever vatandaşlarımız Mezitli’ye çok önemli eserler kazandırdılar. Bu özgüvenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu vurgulayan Tarhan, “Kentimiz gelişiyor. Ama gelişmek sadece binalar yapmak, yolları yapmak değildir. Yeni yapılanma bölgesinde parklar, spor alanları ve ihtiyaçlarını karşılayacağı hizmetleri sunabilmektir. Bu nedenle ikinci çocuk gündüz bakımevini en çok gelişen Akdeniz bölgemize yapmayı uygun gördük. 180 kişi kapasiteli olacak çocuk gündüz bakımevimiz daha önce hayata geçirdiğimiz Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinden daha iyi olacak. Bu aynı zamanda 16 öğretmenle birlikte 25-30 kişinin iş sahibi olması demektir. 5 tane daha çocuk gündüz bakımevi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesi tarafından çocuk gündüz bakımevi sayısının çoğalmasıyla birlikte bölgede bulunan özel okulların da fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklarını belirten Tarhan, “Çocuk gündüz bakımevlerimiz çok yönlü fayda sağlayacak. Fiyat dengelemesi sağlayacak, aydınlık çocuklar yetişecek. Farklı bölgelere yapacağımız çocuk gündüz bakımevini ilçe geneline ağ gibi öreceğiz. Bölgenin gelişmesine fayda sağlayacak. En önemlisi de Atatürk ilke ve devrimlerine inanan çocuklar yetişecek bu okulumuzda. Sayın Altunören ailesinin bu girişimlerinin tüm işadamlarına örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Tarhan ve hayırsever işadamı İhsan Altunören, çocuk gündüz bakımevinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.