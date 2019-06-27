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Mezitli Belediyesi, göçmenlerin adaptasyonu fizibilite çalışmalarında pilot seçildi

Mezitli Belediyesi, göçmenler konusunda hayata geçirilen adaptasyon fizibilite çalışmalarında pilot seçildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:18
Mezitli Belediyesi, göçmenlerin adaptasyonu fizibilite çalışmalarında pilot seçildi

Mezitli Belediyesi, göçmenler konusunda hayata geçirilen adaptasyon fizibilite çalışmalarında pilot seçildi.


İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla 2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi ile Mezitli Belediyesi 12 pilot belediye arasında yer aldı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, göç krizinden ciddi boyutlarda etkilenen Türkiye’de, yerel yönetimlerin rezilyansını (dayanıklılığını) barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde hem yerleşik topluluklar hem de göçmenler için kapsayıcı temel hizmetler sunmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.


2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), Suriye krizinden ciddi boyutlarda etkilenen iki ülke olan Türkiye ve Lübnan’da yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirmek üzere kapasitelerini artırmaya katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesi, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesi de hedefleniyor.


Proje ile her belediye kendi rezilyans değerlendirmesini diğer pilot belediyelerle paylaşarak göçe karşı iş birliklerini güçlendirmelerinin yanı sıra geçmişten bugüne kentlerin göç hikayelerine yer veriliyor.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle Suriyelilerin yoğun şekilde yerleştiği güney illerinde büyük sorun haline geldiğini ifade etti. Tarhan, “Suriyelilerin göç ettiği şehirlerde yaşanan sorunların ortak olduğundan yola çıkarak hayata geçirilen proje ile göçmen sayısı artan belediyelerde yoğun olarak park ve bahçeler, sosyal destek ve hizmetler, ulaşım, sağlık ve zabıta müdürlüklerinin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiliyor. Kentlerde kayıt altına alınmayan Suriyeli sayısının fazlalığı, ortaya koyulacak faaliyetlerin etki alanının belirlenememesinde önemli bir rol oynuyor” dedi.


Suriyelilerin büyük oranda yerleştikleri Mezitli’de kaldıkları süre içerisinde sosyal sorunlara yol açmadan uyumlu bir biçimde yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Tarhan, “Maalesef Suriyeli olgusu planlanan bir göç olarak ortaya çıkmadı. Böylesi hazırlıksız şekilde yaşanan yoğun göçün çeşitli sorunları beraberinde getirmesi de kaçınılmaz. Bizim amacımız, bu sıkıntıları en aza indirmeye çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:18
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