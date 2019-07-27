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Mezitli Belediyesi gelir-gider tablosun halkın bilgisine sunuyor

Mezitli Belediyesi, daha önce 8 farklı noktada bulunan led ışıklı gelir gider panosunu yeni belediye binasının önüne de yerleştirdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:53
Mezitli Belediyesi gelir-gider tablosun halkın bilgisine sunuyor

Mezitli Belediyesi, daha önce 8 farklı noktada bulunan led ışıklı gelir gider panosunu yeni belediye binasının önüne de yerleştirdi.


Türkiye’de birçok başarılı çalışmalarıyla örnek gösterilen Mezitli Belediyesi, şeffafyönetim anlayışını da devam ettiriyor. Daha önce trafiğin ve vatandaşların yoğunolduğu bölgelerde yayınladığı led ekran gelir gider tablosunu belediyenin yenihizmet binasının önüne de dikti. Yaklaşık iki metre büyüklüğündeki panoda,gelir kalemlerini vergi giderleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet ile diğer gelirleryayınlanıyor. Gider kalemleri olarak da personel giderleri, işçi, memur, temizlik,Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, yatırım giderleri ve diğer giderleryer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, panoların bulunduğu bölgelerde belediyeningelir-gider tablosunu 24 saat boyunca led ekranda görüyor.


"Halkımız belediyemize güveniyor"


Mezitli halkının, belediyesine başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğununaltını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu yaptıkları şeffafuygulamalarla sağladıklarını söyledi. Mezitli Belediyesi’nin pek çok çalışmasıylaörnek alındığını vurgulayan Tarhan, "Halkımızın belediyeye olan güveni benioldukça memnun ediyor. Geride kalan 5 yılı aşan sürede birçok çalışmalarımızınyanında, şeffaf belediyecilik uygulamasıyla da Türkiye’de örnek bir belediye halinegeldik. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyor, harcadığımız her kuruşun,halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini ve sormasını istiyoruz. Eskibelediye binamız ve vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerdepaylaştığımız gelir-gider cetvelimizi yeni hizmete giren hizmet binamızın önüne deyerleştirdik. Her an düzenli olarak bu bilgileri halkımızla paylaşıyoruz. Şeffafbelediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilirbelediye olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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