Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl Plajı planına itiraz etti

Mezitli Belediyesi, Davultepe’de bulunan 100. Yıl Tabiat Parkı veDeniz Kaplumbağaları Yumurtalama ve Koruma Alanıyla ilgili Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulamaİmar Planına itiraz etti.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, askı süresi içerisinde yapılanitirazda, yönetmeliklerle belirlenen deniz kaplumbağaların yuvalama ve kumsalıkoruma bölgesi olan 65 metre mesafe içerisinde, 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000Uygulama İmar Planında piknik ve eğlence alanı olarak işaretlendiğine dikkatçekildi. Özellikle kanunla belirlenen 65 metre sınırına hassasiyet gösterilmeyerek,yer yer 42-58 metre arasında değişik uygulamalar planlandığı ifade edildi.

İtirazda ayrıca, plan hükümlerine de uyulmadığının altı çizilerek, ’halkın eğlenme vedinlenme gereksinimlerini sağlamak amacıyla takılıp sökülebilir şekilde emsal yüzde3 ve yüksekliği 5.5 metreyi geçmeyecek tip projeler uygulanabilir’ denilmesinekarşın, yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde tüm bölgenin piknik ve eğlencealanı olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Bu şekilde 100. Yıl Tabiat Parkı ve DenizKaplumbağaları Yumurtlama ve Koruma Alanının tamamında yüksek orandayapılaşmanın önünün açıldığı belirtildi.

"Tüm plajlar doğal yapısı korunarak halkın kullanımına açılmalı"

100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyleyen MezitliBelediye Başkanı Neşet Tarhan, her canlının yanı sıra doğanın yaşam hakkınısavunmaya gayret gösterdiklerine vurgu yaparak, "Caretta caretta denizkaplumbağaları, yeşil deniz kaplumbağaları ve bölgede yetişen endemik kumzambaklarının zarar görmeden parkın doğal yapısının korunması için mücadelemizisürdüreceğiz. Alanın olması gereken şekilde belediyemize devredilerek, amacınauygun şekilde vatandaşımızın kullanımına açılmasını istiyoruz” dedi.