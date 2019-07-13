0553 313 94 23

Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl Plajı planına itiraz etti

Mezitli Belediyesi, Davultepe’de bulunan 100.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:42
Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl Plajı planına itiraz etti

Mezitli Belediyesi, Davultepe’de bulunan 100. Yıl Tabiat Parkı veDeniz Kaplumbağaları Yumurtalama ve Koruma Alanıyla ilgili Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulamaİmar Planına itiraz etti.


Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, askı süresi içerisinde yapılanitirazda, yönetmeliklerle belirlenen deniz kaplumbağaların yuvalama ve kumsalıkoruma bölgesi olan 65 metre mesafe içerisinde, 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000Uygulama İmar Planında piknik ve eğlence alanı olarak işaretlendiğine dikkatçekildi. Özellikle kanunla belirlenen 65 metre sınırına hassasiyet gösterilmeyerek,yer yer 42-58 metre arasında değişik uygulamalar planlandığı ifade edildi.


İtirazda ayrıca, plan hükümlerine de uyulmadığının altı çizilerek, ’halkın eğlenme vedinlenme gereksinimlerini sağlamak amacıyla takılıp sökülebilir şekilde emsal yüzde3 ve yüksekliği 5.5 metreyi geçmeyecek tip projeler uygulanabilir’ denilmesinekarşın, yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde tüm bölgenin piknik ve eğlencealanı olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Bu şekilde 100. Yıl Tabiat Parkı ve DenizKaplumbağaları Yumurtlama ve Koruma Alanının tamamında yüksek orandayapılaşmanın önünün açıldığı belirtildi.


"Tüm plajlar doğal yapısı korunarak halkın kullanımına açılmalı"


100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyleyen MezitliBelediye Başkanı Neşet Tarhan, her canlının yanı sıra doğanın yaşam hakkınısavunmaya gayret gösterdiklerine vurgu yaparak, "Caretta caretta denizkaplumbağaları, yeşil deniz kaplumbağaları ve bölgede yetişen endemik kumzambaklarının zarar görmeden parkın doğal yapısının korunması için mücadelemizisürdüreceğiz. Alanın olması gereken şekilde belediyemize devredilerek, amacınauygun şekilde vatandaşımızın kullanımına açılmasını istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi
    1. Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi..
    2. Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5..
    3. Para Halter Dünya Şampiyonası
    4. Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019
    5. Endonezya Devlet Başkanı Widodo..
    6. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    7. MEÜ’de 15 Temmuz konferansı
    8. Ünlü teknik adam acı haberi duyurdu:..
    9. Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere..
    10. Bursa’da konser iptâli yok
    11. İşte Merkel'i titreten hastalık
    12. Annesinin kucağında yaralanan bebek..
    13. Pravoley milli takımı Ereğli’den..
    14. Hemzemin geçitte çalışma yapan..
    15. Kamil Güleç’ten 15 Temmuz mesajı
    16. Orman Genel Müdürlüğünden Muğla..
    17. Fransa Bisiklet Turu
    18. Denizli'de otomobil şarampole..
    19. Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne..
    20. Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı
    21. MHP’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    22. Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına..
    23. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    24. Batman’da iki aile arasında silahlı..
    25. SANKO Üniversitesi’nde “15 Temmuz..
    26. Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl..
    27. FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece..
    28. Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17..
    29. İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör..
    30. Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da