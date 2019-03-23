Mezitli Belediyesi 2. Liseler Arası Müzik Yarışması yapıldı

Mezitli Belediyesi Soli Güneş Festivali kapsamında düzenlenen, 2. Liseler Arası Müzik Yarışması yapıldı. Gençlerin birbirinden güzel şarkılarla katıldıkları yarışmanın şampiyonu Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’den “Doksaniki” isimli müzik grubu oldu. Yarışmada dereceye giren müzik gruplarına çeşitli para ödülleri verildi.

Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleşen ve son derece heyecanlı geçen yarışmayı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, öğrenciler ve velileri ile Mezitli halkı heyecanla izledi. Mezitlililerin Amfitiyatro’yu doldurduğu yarışmanın jüri başkanlığını Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Sanatçısı Serhat Kaya yaparken, MDOB sanatçıları Serkan Karagöz, Serin Saybaşılı ve Işıl Azaz ile Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Esen Eser Aydın, Sanatevi Eğitmeni Muharrem Karagöz ve Sanatevi Solisti Çağdaş Anadolu da jüri üyesi oldu.

Sahneye çıkan gruplar, birbirinden güzel Türk ve yabancı şarkıları seslendirirken, yarışmanın şampiyonu Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’den “Doksaniki” isimli müzik gurubu oldu. Birinci olan grubun 3 bin TL ile ödüllendirildiği yarışmada Gelecek Koleji’nden “Frekans” isimli grup ikinci olarak 2 bin TL, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden “Belki Yarın” grubu ise üçüncülüğü kazanarak bin TL aldı. Yarışmada ayrıca, İçel Anadolu Lisesi’nden “Grup Vaveyla” ve Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nden “Pilav Üstü” ise mansiyon alarak 750 TL’nin sahibi oldu. Birinci olan “Doksaniki’ grubuna ödülünü Başkan Neşet Tarhan verdi.

Gecenin sürprizi ise engellilerin oluşturduğu “Ben Yorulmam Hayat” isimli grup oldu. Çok kısa bir süre içerisinde hazırlanarak yarışma kategorisi dışında sahneye çıkıp “Dostum Dostum” türküsünü seslendiren grubun performansı ayakta alkışlandı. Başkan Tarhan, grubu “Mutlu Mezitli Şampiyonu” ilan ederek teşekkür belgesi verdi. Yarışmaya katılan diğer gruplar da teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

“Kültür ve sanata hayatımızda daha çok yer vermeliyiz”

Başkan Tarhan, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, yarışmaya katılarak hünerlerini sergileyen tüm gruplara teşekkür ederek, Mezitli’nin kültür sanat kenti olması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Yarışmanın geçen yıl büyük başarı kazanmasının ardından yoğun talep geldiğini ve bu yıl ikincisini yaptıklarını ifade eden Tarhan, “Mezitli’yi dünyanın pek çok ülkesine tanıtmayı başardık. Ama asıl tanınmak için ülkede huzur ve barışın olması gerekiyor. Huzur ve barış yoksa ne kadar çabalarsanız çabalayın başarı kazanamazsınız. Bunu başarmanın yolu, kültür ve sanata hayatımızda daha çok yer vermektir. Tüm çabamız ve ümidimiz, Mezitli’nin kültür sanat kenti olması üzerinedir. Çünkü bir yere sanat girerse siyaset çıkar. Mesela yanınızda kim oturuyor, hangi siyasi partiyi savunuyor, bilmeden hep bir ağızdan şarkılara eşlik ediyorsunuz. Barışı imar etmek için daha çok kültür sanat yapmalıyız” dedi.