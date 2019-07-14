Mezitli Arıtma Tesisi eylül ayında açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitlihalkının yıllardır beklediği arıtma tesisinin eylül ayında açılacağını belirterek,"Verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getireceğiz” dedi.

Seçer, Mezitli’deki muhtarlar ve CHP İlçe Örgütü yöneticileri ve üyeleri ile biraraya geldi. Mersin genelinde ve Mezitli özelinde yapacağı çalışmaları anlatanSeçer, ilçenin mevcut içme suyu, altyapı, ulaşım ve asfalt sorunlarını bitirmek adınakısa ve uzun vadede hayata geçirecekleri projelerden bahsetti.

“Borçlanma almadık diye hizmetlerde aksama olmaz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı toplantıda, muhtarlartarafından en çok merak edilen konuların başında gelen borçlanma yetkisi ile ilgilibilgi veren Seçer, “Bu konu muhtarlarımızı yakından ilgilendiriyor. Çünkü onlar paraolmadan hizmet olmayacağını biliyorlar. Ama merak etmeyin dün de bu talebimi benkendi isteğimle geri çektim. Bazı gelişmeler oldu bu sebeple geri çektim ama sizmerak etmeyin. Seçer meclisten borçlanma alma yetkisi almıyor diye hizmetlerdeaksama olmaz. Hayatımın hiçbir noktasında hiçbir gerekçenin arkasına sığınarakbaşarısızlığımı örtbas etmek istemedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Bundan 5yıl sonra bir başarısızlık olursa bu benim başarısızlığımdır. Hiçbir gerekçeninarkasına sığınmaya gerek yok. Meclis çoğunluğum yoktu, borçlanma yapamadımgibi bahaneler kabiliyetsiz adamların sığınacağı limandır. Biz kabiliyetli, çalışkan,dürüst ve namuslu adamız diye Mersin halkı bize oy verdi” ifadelerini kullandı.

“Ankara’dan esen sert rüzgarlar hala devam ediyor”

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de Mersin’e hizmet etme noktasında kendisinedestek olmaları gerektiğini ifade eden Seçer, “AK Parti ve MHP grubu da borçlanmaile ilgili sürecin bu şekilde gelişmesinden dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Çünkübelediye başkanının hizmet yapabilmesi için Mersin adına ve Mersin halkı adınakendilerinin yardımcı olmaları gerektiğinin farkındalar. Ama Ankara’dan esen o sertsiyasi rüzgarlar hala devam ediyor. Rüzgarın şiddetinde bir azalma var. Kısa süreburaları etkilemeyecek. Aklın yolu bir, herkes görevini yapar” diye konuştu.

“Gecemizi gündüzümüze katıyoruz”

Seçer, Mersin halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek adına çok çalıştıklarını vehiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını ifade ederek,sözlerini şu şekildesürdürdü: “Vatandaşlarımız hizmetlerimizi görecek, beğenirse 5 yıl sonra bizeyeniden şans verecek. Beğenmezse vatandaşımızın kararı karşısında boynumuzkıldan ince. Biz çalışıyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Mersin halkı rahatolsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları çok, çok güçlü bir belediye. Bizgeçmişi eleştirmekten ziyade yarınlara dönük neler yapacağımıza bakacağız. Biz bugüçlü belediye ile çok güçlü, çok güzel işler yapacağız.”

“Arıtma tesisini eylül ayında açacağız”

Bir süredir yapımı süren Davultepe, Tece, Kuyuluk, Bozön, Çiftlikköy mahallelerininatık suyunu arıtacak olan Mezitli Arıtma Tesisi’nin açılış tarihi ile ilgili müjdeyi verenSeçer, “Mezitli’de bazı bölgelerde kanalizasyon sorunu var. Muhtarlarımız, Mersinhalkımız ve başkanımız rahat olsunlar. Bizim sözümüz söz. Verdiğimiz sözleriharfiyen yerine getireceğiz. Allah eski yönetimden razı olsun. Fevkalede bir tesisyapılmış. Bazı eksikleri olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılışını eylül ayındayapacağız. Mezitli önemli bir tesisle buluşacak” şeklinde konuştu.

Mezitli için önemli projeler geliyor

Mezitli ilçesinin bir süredir devam eden sorunlarının çözümü ile ilgili geliştirdikleriprojeleri muhtarlarla paylaşan Başkan Seçer, Mezitli’nin içme suyu sorunuçözümünde önemli bir yere sahip olan 150 milyon TL’likDavultepe, Tece, Kuyulukmahalleleri içme suyu projesinin İller Bankası’ndan geçtiğini ifade ederek, kısasürede hayata geçeceğini kaydetti.

Seçer, Mezitli ilçesi Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinin kanalizasyonprojelerinin de hazır olduğunu ve 2020 yılında çalışmalara başlayacaklarınıbelirterek, Tepeköy, Şahna, Üzümlü, Kocayer ve Tol mahalleleri içme suyu projesininkısa sürede hizmete geçeceğini ifade etti. Seçer, Kuzucubelen, Akarca, Cemillimahallesi içmesuyu hat yenileme çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını belirtti.

Seçer, sadece Mezitli halkını değil, tüm Mersin halkını ilgilendiren önemliprojelerden olan İkinci Çevre Yolu’nu Çeşmeli’ye kadar bağlayacak olan projehakkında ve Çeşmeli-Taşucu arası otoban bağlantı projesi hakkında da bilgi verdi.

“Sinek ilaçlama çalışmalarımız süratle devam ediyor”

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden sinekle mücadele konusuna da değinenSeçer, sinekle mücadelenin Mersin genelinde devam ettiğinin ve ilaç sıkıntısıçekmediklerinin altını çizdi. Muhtarların kendisine ilettiği talepleri değerlendirenBaşkan Seçer, “Bina talepleriniz var. Dosyamıza aldık. 805 muhtarımıza yenibilgisayar alımı yapıldı. Bilgisayarlar geliyor. Eskiler sizlerden alınacak yenibilgisayarları sizin hizmetinize sunacağız. Atölyelerimizde yaptırdığımız masa vesandalyelerimizden muhtarlarımıza vereceğiz” dedi.

Kısa ve uzun vadede projeleri hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağınıifade eden Başkan Seçer, “Siyasette istemeniz lazım, yoksa vermiyorlar. BenAnkara’dan, bakanlardan, gerekirse Cumhurbaşkanı’ndan gidip isteyeceğim. Biryetmedi, bir daha gideceğim. Alana kadar gideceğim. Bu memleket için herkesgörevini yapacak. Biz vatandaşımız için, Mersin’imiz için yapacağımız hizmetlerdeparti ayrımı gözetmeyeceğiz" diye konuştu.