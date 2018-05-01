Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mezarlıktan gelen sesler mahalleyi ayağa kaldırdı!

Çorum'da mezarlıkta 4 gün üst üste ağlayan genç kız mahalelinin merak konusu oldu. Genç kızın ağladığı mezara "Derdin ne? Yardımcı olalım." yazılı not bırakıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:15
Mezarlıktan gelen sesler mahalleyi ayağa kaldırdı!

Çorum'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

GÖREVLİLER SESLENİNCE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

GÖREVLİLER NOT BIRAKTI

Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:15
  1. Çorum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu üniformasına kavuştu
    1. Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu..
    2. Ümraniye'de zincirleme trafik kazası!
    3. Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinde..
    4. Demirtaş: Başarılar diliyorum
    5. Yılan sokunca bakın ne yaptılar!..
    6. Yunanistan'ın üzerinden Akıncılar geçti!
    7. Erdoğan'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e..
    8. Japonya Başbakanı Shinzo Abe,..
    9. Ankara'da otomobiller çarpıştı: 6 kişi..
    10. Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı!..
    11. ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!
    12. 5 çocuk babası evinde ölü bulundu
    13. İstanbul'da sahillere ve parklara..
    14. FETÖ'den aranan kurmay yarbay yakalandı
    15. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    16. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
    17. İş yerinde tadilat yaparken hayatını..
    18. Gece yarısına kadar arandı, cesedi..
    19. İstanbul'da 84 kişiye 1 Mayıs gözaltısı
    20. Mossad'ın İran'a ait belgeleri bir..
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek