Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, kabir ziyaretine gelenlerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mezarlık'ta bulunan sundurma, şiddetli rüzgar nedeniyle kabirleri ziyarete gelen Mahmut Taştan, Remziye Bilgiç, Sena Karadoğan ve Esra Mert'in üzerine devrildi. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri sundurmayı kaldırdı.

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