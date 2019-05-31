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Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

31 Mayıs 2019 Cuma 19:05
Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, kabir ziyaretine gelenlerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mezarlık'ta bulunan sundurma, şiddetli rüzgar nedeniyle kabirleri ziyarete gelen Mahmut Taştan, Remziye Bilgiç, Sena Karadoğan ve Esra Mert'in üzerine devrildi.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri sundurmayı kaldırdı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:05
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