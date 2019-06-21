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Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü

Isparta’daki mezarlıkta yan yana dizilmiş halde bulunan yaklaşık 30 ölü kaplumbağa ile ilgili incelemelerde bulunan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ölen kaplumbağaların doğal yollarla öldüğünü açıkladı.

21 Haziran 2019 Cuma 13:20
Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü

Isparta’daki mezarlıkta yan yana dizilmiş halde bulunan yaklaşık 30 ölü kaplumbağa ile ilgili incelemelerde bulunan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ölen kaplumbağaların doğal yollarla öldüğünü açıkladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Kaplumbağaların doğal yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır” denildi.


Isparta’da mezarlıkta yaklaşık 30 kaplumbağa ölüsünün bulunmasıyla ilgili inceleme başlatan belediye ekipleri yazılı bir açıklama yayımladı. Asri Mezarlık’ta beton üzerinde yan yana dizilen ölü kaplumbağa fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte yapılan haberler sonrasında harekete geçen ve gerekli incelemelerde bulunan Isparta Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, o kaplumbağaların mezarlıkta kim tarafından, neden ve nasıl öldürüldüğü veya oraya konulduğu ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Kaplumbağaların doğal yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Belediyemizin uhdesinde bulunan Asri Mezarlık’ta geçen günlerde irili ufaklı çok sayıda kaplumbağanın telef olduğu konusu gerek basın yayın organlarında, gerekse sosyal medyada yer almıştır. İlgili haber ve yer alan fotoğraflar üzerine vakit kaybedilmeksizin Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce bahse konu Asri Mezarlık’ta gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemelerde telef oldukları tespit edilen irili ufaklı 30 adet kaplumbağa ilgili bölgeden alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. Asri Mezarlıktan alınan kaplumbağaların Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz veterinerlerince yapılan ilk incelemelerinde, kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb) yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır” denildi.



Kaplumbağalar inceleme için il müdürlüğüne teslim edildi


Diğer yandan konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması için bulunan kaplumbağalar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edilerek, "Belediyemiz tarafından bununla da yetinilmeyerek kaplumbağaların telef olma nedenlerinin kesin sonuçlarının net olarak ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran 2019 tarihinde teslim edilmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" bilgisi verildi.



Olayın geçmişi


Isparta’da Hızırbey ve Işıkkent Mahalleleri arasında kalan Asri Mezarlık’ta betonun üzerinde yan yana dizilmiş yaklaşık 30 kaplumbağa ölüsü bulunmuş, bölgede kabristan ziyaretine gittiği belirtilen ve kaplumbağa ölülerini bulan kişi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda fotoğraflarla birlikte, “Asri Mezarlık’ta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim” ifadelerini kullandı.


Kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, büyük tepki toplayınca, sonrasında harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, dün sabah saatlerinde olay yerinde bulduğu kaplumbağa ölülerini incelemek üzere bölgeden götürdü.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:20
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