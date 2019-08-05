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Mezarlıktaki bakım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus’ta merkez ve güney mezarlığı başta olmak üzere bağlı tüm mahalle mezarlıklarında ve Çamlıyayla’daki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59
Mezarlıktaki bakım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus’ta merkez ve güney mezarlığı başta olmak üzere bağlı tüm mahalle mezarlıklarında ve Çamlıyayla’daki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları yürütüyor.


Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı 64 personel, mezarlıklarda çim biçme, kabir temizliği, ilaçlama, ağaç budama, mezar yeri temini, parke taş bakımı ve boyanması, süpürge aracıyla temizlik işlerini yapıyor.


Kadın ve erkek hocaların hazır bekletildiği Tarsus merkez ile güney ve Çamlıyayla mezarlıklarında kapsamlı bakım yapıldı. Söz konusu mezarlıklarda yer alan hizmet binaları boyanarak, tespit edilen tüm eksiklikler giderildi. Cenazelerin mezarlık içerisinde taşınması için transit tipi aracın hazır bekletildiği Tarsus merkez mezarlıkta çok amaçlı kullanılan traktör, süpürge aracı ve mezar yeri açması için bir iş makinası da sürekli olarak çalışıyor.


Merkez ve köy ekipleri sürekli çalışıyor


Merkez mezarlıklarda bulunan sabit ekiplerin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan gezici ekipler de program sırasına göre mahalle mezarlıklarında yine kapsamlı biçimde temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor. Defin esnasında ve taziye evinde Kuran-ı Kerim okuması için kadın ve erkek hoca hizmeti de veren ekipler, yas evlerine çadır kurulumundan sandalye ve masa teminine, taziye kolisinden kapalı bardak su teminine kadar tüm hizmetleri gerçekleştiriyor. 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 836 defin işleminin gerçekleştiği Tarsus ve Çamlıyayla’da, en çok defin işlemi 240 ile ocak ayında oldu ve tüm defin işlemlerinde aynı hizmetler verildi.


Şikayet yerine teşekkür mesajları gelmeye başladı


Daha önceleri vatandaşlardan gelen ’mezarlıkları temizleyin’ şikayetleri ise son dönemlerde yapılan kapsamlı ve düzenli çalışmalarla teşekkür mesajlarına dönmeye başladı. Son bir ay içerisinde Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü iletişim hattına 30’a yakın vatandaş mesaj bırakarak, verilen hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59
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