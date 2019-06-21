Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulunması

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesinden, mezarlıkta ölü bulunan çok sayıda kaplumbağanın doğal yollarla telef olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, asri mezarlıkta irili ufaklı çok sayıda kaplumbağanın telef olmasıyla ilgili Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Telef oldukları tespit edilen irili ufaklı 30 kaplumbağa ilgili bölgeden alınarak, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. Yapılan ilk incelemelerinde, kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb.) yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Belediyemiz tarafından bununla da yetinilmeyerek, kaplumbağaların telef olma nedenlerinin kesin sonuçlarının net olarak ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran 2019 tarihinde teslim edilmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Isparta'da bir mezarlıkta yan yana dizilmiş çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulunmuş, konu sosyal medyada yer almıştı.

