Mezarlıkta yabani otları temizlemek için seferber oldular

Şanlıurfa’da aralarında çocukların da bulunduğu duyarlı vatandaşlar, mezarlıklarda oluşan yabani otları temizlemek için seferber oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Şeyh Nasır Mezarlığı duyarlı vatandaşlar tarafından temizlendi. Mezarlıklarda oluşan yabani otlar mezarlıkları gizleyince vatandaşlar yakınlarına ait mezarları bulmakta zorlandı. Bunun üzerine vatandaşlar yakınlarının mezarını daha rahat bulabilmek için otları temizleme seferberliği başlattı. Vatandaşların örnek çalışmasına küçük çocuklar da dahil oldu. Sosyal medyada paylaşılan mezar temizleme çalışmasından görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından takdir edildi.