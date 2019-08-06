Mezarlıkta açılan özel yol, engelli oğlu anneye kavuşturdu

Antalya’da 10 ay önce kaybettiği annesinin mezarına tekerlekli sandalyesi ile ulaşamayan oğlunun talebi üzerine belediye tarafından özel yol yapıldı. Mezarlığın kapısından annesinin mezarına kadar döşenen parke ile kabrinin başucuna kadar gelen engelli Altuğ Özben, sesini duyan yetkililere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli Altuğ Özben’in hayalini gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği beyin rahatsızlığı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Özben, 10 ay önce de çok sevdiği annesini kaybetti. Evinin karşısındaki Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyobası Köprübaşı Mezarlığına defnedilen annesinin kabrini sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ziyaret eden Özben, mezarlık içerisinde düzgün yol olmadığı için annesinin kabrine ulaşamadı.

Mezarlık girişinden annesine dua etmek zorunda kalan Özben, yaşadığı mağduriyeti Gazipaşa Belediyesi yetkililerine iletti. Annesinin mezarına ulaşmak istediğini belirten Özben’in talebi, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince makul bulundu ve çalışma başlatıldı. Mezarlığın girişinden Senem Özmen’in kabrine kadar yaklaşık 50 metre uzunluğunda 1.5 metre genişliğinde parke yol yapan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle engelli Özben’in hayallerini gerçekleştirdi.

Her gün annesinin kabrini ziyaret edip dua ettikten sonra bir süre annesiyle sohbet eden Özben, Belediyenin yaptığı hizmetin ardından yaşadığı sevinci de annesiyle paylaştı. Yol sayesinde artık annesinin başucuna kadar gelebildiğini belirten Özben, yetkililere teşekkür etti.

Yaşadığı süreci anlatan Özben, “Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiğim nörolojik bir rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. 10 ay önce de çok sevdiğim annemi kaybettim. Annemi buraya defnettik. Benim evim de karşıda. Her gün sabah akşam mezarlığa gelir, anneme dua eder ve onunla sohbet ederim. Mezarlık içerisinde yol olmadığı için bunu da en fazla mezarlığın giriş kapısına kadar yaklaşarak yapabilirdim. Yaşadığım sıkıntıyı Belediye yetkililerine ilettim. Talebimi değerlendiren yetkililer gördüğünüz bu yolu yaptı. Artık tek başıma annemin başucuna kadar gelebiliyor, mezar taşını okşuyor, duamı edip, onunla sohbet edebiliyorum. Bana bu imkanı sağlayan belediye yetkililerinden Allah razı olsun” diye konuştu.