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Mezarlıklarda temizlik çalışması

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduyeri Mahallesi ve Aladağ Mahallesi mezarlıklarında yabani ot temizleme çalışması yapılıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:58
Mezarlıklarda temizlik çalışması

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduyeri Mahallesi ve Aladağ Mahallesi mezarlıklarında yabani ot temizleme çalışması yapılıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın “Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Bu kapsamda mezarlıklarda ihtiyaç duyulan, mevcut grupların bakımı, yeni mezar yolları ve merdivenler oluşturulması gibi çok sayıda çalışma yaptık. Bunun yanında bahar aylarından itibaren düzenli olarak yabani ot temizliği de yapıyoruz. Bu otlar mezar yollarının ve mezarların kaybolmasına sebep olarak ulaşımı olumsuz etkilemekte ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda kısa sürede kuruyup çabuk tutuşabilme özelliğine de sahip bitkiler. Belediye olarak yabani otlardan kaynaklanabilecek yangın risklerini ortadan kaldırmak için sadece mezarlıklarda değil tüm yeşil alanlarda titizlikle çalışmaktayız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:58
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