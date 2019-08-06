Mezarlıklar Kurban Bayramı’na hazır

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan mezarlıkların temizlik, bakım-onarım işlemleri tamamlandı.

Efeler Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan 116 mezarlığın çalışmaları ilk etapta çevre mahallelerden başlatılmıştı. Merkezde bulunan Tellidede ve Kemer Mezarlıkları da gerçekleştirilen uygulamaların ardından vatandaşların ziyaretine hazır hâle getirildi.

Ayrıca, Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri Fen İşleri Müdürlüğü’nün desteği ile Kemer Mezarlığı’nda bulunan gasilhanenin yenileme işlemlerini tamamladı. Var olan gasilhane alanı elden geçirilerek, çok daha kullanışlı ve hijyenik oldu. Tellidede Mezarlığı’nda da çalışmalar yürüten ekipler, mezarlığın duvarlarında kireçleme işlemleri gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, konu ile ilgili olarak, “Hedeflediğimiz tarihlerden önce Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını tamamladılar, bundan dolayı belediye olarak gönlümüz rahat. Çünkü bayramlar aile olarak bizleri bir araya getiren zamanlar. Bundan dolayı da anlamlı ve değerli. Bu değerli günlerde, vatandaşlarımızın kaybettikleri aile fertleri ve yakınları ile huzurlu ve rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmelerini çok önemsiyorum. Umarım halkımız memnun kalır” dedi.

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kaybettikleri yakınlarını daha rahat bir ortamda ziyaret edebilmeleri için çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediyesi ekipleri, şehitlik ve türbelerin de bakım işlemlerini tamamladı.