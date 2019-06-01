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Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Manisalı vatandaşların kabristan ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için Kırtık Mezarlığına arife ve bayramın ilk günü ücretsiz servis uygulaması yapacak.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:02
Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Manisalı vatandaşların kabristan ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için Kırtık Mezarlığına arife ve bayramın ilk günü ücretsiz servis uygulaması yapacak. Uygulama kapsamında belirlenen başlangıç duraklarından gidiş-dönüş şeklinde, 09.00-19.00 saatleri arasında Kırtık Mezarlığına ulaşım sağlanacak.


Ramazan Bayramı’nda mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis uygulaması başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için Kırtık Mezarlığına ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirterek, "Arife günü olan 03 Haziran 2019 Pazartesi günü ile Bayramın ilk günü olan 04 Haziran 2019 Salı günü 09.00-19.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı taşıma yapılacak” dedi.


Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinden 5 farklı alandan gerçekleştirilecek ücretsiz servis güzergahları şöyle: "1-Bozköycami Durağı-Bozköy Venev Durağı- Çocuk Şube Durağı- Malta Bim Durağı-Malta Manavı Durağı-Halil Yurtseven Durağı-Cafe Sera Durağı-Ulupark Durağı-Kuyumcular Çarşısı-Hatuniye Camii Durağı-Alaybey Durağı-Kırtık Mezarlığı.


2-Yapek Durağı-Akmescit Durağı-Dış Mahalle Durağı-Karaköy Hamam Durağı-Murat German Durağı-Sultan Önü Durağı-Eski Köylü Garajı Durağı-Su Deposu Durağı-Necatibey Durağı-Alaybey Köprü Durağı-Alaybey Zabıta Durağı-Kırtık Mezarlığı.


3-Grand Medical Durağı-Horozköy Benzinlik Durağı-Horozköy Pazar Yeri Durağı-Horozköy Ofis Durağı-Horozköy Çarşı Durağı-Öz Saruhan Bulvarı Savaşır Market Durağı-Lale Meydanı Yolcu Kardeşler Durağı-Halit Görgülü İlköğretim Okulu Durağı-Tekçam Durağı-8 Eylül İlköğretim Okulu Durağı-Barbaros PTT Durağı- İstasyon Durağı-Akıl Hastanesi Durağı- Kırtık Mezarlığı.


4-Spor Lisesi Durağı-Toki 2 Durağı-Panorama Sitesi Bim Durağı-Prestij Yaşam Sitesi Durağı-Çukurova Kimya Durağı-Ceren Kulüp Durağı-Olimpik Havuz Durağı-Laleli Balıkçı Durağı-ETV Durağı-Saruhan Otel Durağı-Manisa Lisesi Durağı-Kültür Sitesi Karşı Telekom Durağı-Eski Adliye Durağı-Kitap Sarayı Durağı-Askerlik Şubesi Durağı-İstasyon Durağı-Tariş Durağı-Kırtık Mezarlığı.


5-Kuşlubahçe Dolmuş Durağı-Kuşlubahçe Bim Durağı- Kuşlubahçe Çıkış Durağı-Eski Garaj Benzinlik Durağı-Ticaret Lisesi Durağı-Zirve Fırın Durağı-Aynıali Durağı-Erler Caddesi Durağı-Kuyumcular Çarşısı-Alaybey Durağından Kırtık Mezarlığı."

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:02
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