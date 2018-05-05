Mezarlık panayır alanına döndü

Çorum’da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti.

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız ile ilgili sır perdesi sürüyor. Polis kızı bulabilmek için ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirdi. Meraklılar sayesinde mezarlık panayır yerine döndü.