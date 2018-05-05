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Mezarlık panayır alanına döndü

Gizemli kızın bulunması için yapılan çalışmalardan yine sonuç çıkmadı. Gencinden yaşlısına her yaş grubundan insan Ulu Mezarlık'ta akşam saatlerinden itibaren toplanmayı sürdürüyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:16

Çorum’da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti.

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız ile ilgili sır perdesi sürüyor. Polis kızı bulabilmek için ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirdi. Meraklılar sayesinde mezarlık panayır yerine döndü.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:16
  1. Çorum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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