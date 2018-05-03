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"Mezarımı görünce hemen ölesim geliyor"

Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, 35 bin lira harcayıp memleketinde kendisi için mermer ve taştan mezar yaptırdı. 64 yaşındaki sanatçı, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:15
"Mezarımı görünce hemen ölesim geliyor"

22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, memleketi Amasya'da, belediyeye bağlı Tekirdede Mezarlığı'ndan kendisi için mezar satın aldı.

35 bin lira harcayıp mermer ve taştan mezar yaptıran usta sanatçı, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı. Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.

Mezarının yerini çok beğendiğini ve kendisine göre hayırlı bir iş yaptığını düşündüğünü belirten Yakup Yavru, şunları söyledi:
"(Ölümlü dünya ne olur ne olmaz) diye, İstanbulda Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırdım. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak. Mezarıma yaptırdığım toplam masraf 35 bin lirayı buldu. Daha da harcayacağım"

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 18:15
  1. İstanbul
  2. Amasya
  3. Tiyatro Oyuncusu
  4. Tekirdede Mezarlığı
  5. Yakup yavru

YORUM YAZ

  • FurkanFurkan48 dk önce
    Oyuncu olduğu için öteki tarafı da oyun sanıyor garibim
  • CemoCemo47 dk önce
    Allah hepimize hayırlı akıl fikir versin. O parayı fakir fukaraya verseydi ahiretteki yerini daha güzel imar ederdi. Şimdi de veriyordur belki ama kabrin dışına değil içine yaptığı yatırımı artırmış olurdu.
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