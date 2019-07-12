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Mezar ziyaretine fidan hediyesi

Kilis Belediyesi tarafından Cuma gününde mezarlığa ziyarete gidenlere fidan dağıtılıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:56
Mezar ziyaretine fidan hediyesi

Kilis Belediyesi tarafından Cuma gününde mezarlığa ziyarete gidenlere fidan dağıtılıyor.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Her her Cuma günü Kilis Asri Mezarlıkta kabristan ziyaretine gelenlere vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldıklarını ifade ederek, “Asri mezarlık girişindekurulan stantta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Fideleri alan vatandaşlar yakınlarının mezarlarının başına fideleri dikiyorlar” dedi.


Kabristan ziyaretine Kilisli vatandaşlar, Uygulamadan memnun olduklarını, kendilerini ücretsiz fidan dağıtan Belediye yetkililerini teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:56
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