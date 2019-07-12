Mezar ziyaretine fidan hediyesi Kilis Belediyesi tarafından Cuma gününde mezarlığa ziyarete gidenlere fidan dağıtılıyor.

Kilis Belediyesi tarafından Cuma gününde mezarlığa ziyarete gidenlere fidan dağıtılıyor.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Her her Cuma günü Kilis Asri Mezarlıkta kabristan ziyaretine gelenlere vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldıklarını ifade ederek, “Asri mezarlık girişindekurulan stantta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Fideleri alan vatandaşlar yakınlarının mezarlarının başına fideleri dikiyorlar” dedi.

Kabristan ziyaretine Kilisli vatandaşlar, Uygulamadan memnun olduklarını, kendilerini ücretsiz fidan dağıtan Belediye yetkililerini teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.