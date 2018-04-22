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Mezar taşı parası teslim edilince mutlu oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otobüsten inerken yolda düşürdüğü emekli maaşının öğrenciler tarafından bulunarak Belediyenin zabıta ekiplerine teslim edilmesi, yaşlı vatandaşın yüzünü güldürdü.

22 Nisan 2018 Pazar 14:03
Mezar taşı parası teslim edilince mutlu oldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Halil Göksel ve Deniz Tursun'un yolda bulduktan sonra Belediyeye teslim ettikleri para, sahibine ulaştı.

Pazartesi günü emekli maaşını bankadan çektikten sonra cebine koyarak eşinin kabrine mezar taşı yaptırmak için bir işyerine giden Hasan Yakar, bin 800 lira tutarındaki parasını yolda düşürdüğünü fark etti.

Kendi çabalarıyla emekli maaşını bulamayınca anons yaptırmak için Beyşehir Belediyesine giden Yakar, burada zabıta görevlilerine durumu anlattı.

Zabıta görevlilerine, kağıda sarılı bin 800 lirasını düşürdüğünü, bu parayı eşinin kabrine mezar taşı yaptırmak için kullanacağını söyleyen Yakar, parasının öğrenciler tarafından bulunduktan sonra Belediyede görevli zabıtalara teslim edildiğini öğrenince sevindi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:03
  1. Mezar TAŞI
  2. Hasan Yakar

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