  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Ramazan güllacı nasıl hazırlanır? Güllaç tarifi
Oruç

Ramazan güllacı nasıl hazırlanır? Güllaç tarifi

Kolay güllaç tarifi | Ramazan denildiğinde akla gelen ilk tatlılar arasında ‘güllaç’ yer alıyor. Leziz güllaçlar hazırlamak isteyenler ‘Güllaç nasıl yapılır?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, kolay güllaç nasıl yapılır? Güllaca hangi meyveler yakışır?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 15:24:00 - 2021-04-08 16:05:44
Ramazan güllacı nasıl hazırlanır? Güllaç tarifi

Ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi evinde güllaç hazırlamak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi internette ‘Güllaç nasıl yapılır?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, güllaç için hangi malzemeler gerekiyor?

Güllaç tarifi

Malzemeler:

  • 3 litre süt
  • 12 adet güllaç yaprağı
  • 2,5 su bardağı şeker (Şeker oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz)
  • 1 paket vanilin
  • 2 su bardağı ceviz
  • 3-4 yemek kaşığı Antep Fıstığı
  • Kivi, muz ya da nar (Mevsime uygun farklı meyveler de kullanabilirsiniz)

Ramazan güllacı nasıl hazırlanır?

Bir tencerenin içerisine süt, şeker ve vanilini alıp karıştırın.

Sütü kaynatmamanız çok önemli. Bu sebeple yoğurt mayalarmış gibi süte güzelce yıkadığınız serçe parmağınızı daldırın. 10'a kadar sayın, ısıya dayanabiliyorsanız; sütün sıcaklığı yeterli demektir.

Isınan sütün içerisine güllaç yapraklarını daldırın ve bir tepsiye yerleştirin. Bu aşamada yaprakların parlak yüzeyinin yukarı dönük olmasına özen gösterin.

6 adet yaprağı dizdikten sonra ortaya rondodan geçirdiğiniz cevizleri serpin.

Cevizlerin üzerine ise arzu ettiğiniz meyvelerden dizin.

Kalan 6 yaprağı da aynı şekilde süte daldırıp tepsiye dizin.

Kalan sütü tatlının üzerine gezdirin.

Tatlının üzerini meyve, ceviz ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Tatlınızı soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

İftar sofralarında neden hurma olmalı?
İftar sofralarında neden hurma olmalı?

Oruç

İftar sofralarında neden hurma olmalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı
Spor

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgi..
Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın Hoca hakkında flaş gelişme!
Gündem

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın Hoca hakkında flaş gelişme!

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın akademik görevine geri döndüğü öğrenildi.
Korkunç sıçrama! Türkiye birinci sıraya yerleşti
Korona Virüs

Korkunç sıçrama! Türkiye birinci sıraya yerleşti

7 nisan koronavirüs tablosunda 276 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 54 bin 740'a çıktı. Açıklanan rakamlarla Türkiye koronavirüs s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay