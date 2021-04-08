Ramazan güllacı nasıl hazırlanır? Güllaç tarifi

Ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi evinde güllaç hazırlamak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi internette ‘Güllaç nasıl yapılır?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, güllaç için hangi malzemeler gerekiyor?

Güllaç tarifi

Malzemeler:

3 litre süt

12 adet güllaç yaprağı

2,5 su bardağı şeker (Şeker oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz)

1 paket vanilin

2 su bardağı ceviz

3-4 yemek kaşığı Antep Fıstığı

Kivi, muz ya da nar (Mevsime uygun farklı meyveler de kullanabilirsiniz)

Ramazan güllacı nasıl hazırlanır?

Bir tencerenin içerisine süt, şeker ve vanilini alıp karıştırın.

Sütü kaynatmamanız çok önemli. Bu sebeple yoğurt mayalarmış gibi süte güzelce yıkadığınız serçe parmağınızı daldırın. 10'a kadar sayın, ısıya dayanabiliyorsanız; sütün sıcaklığı yeterli demektir.

Isınan sütün içerisine güllaç yapraklarını daldırın ve bir tepsiye yerleştirin. Bu aşamada yaprakların parlak yüzeyinin yukarı dönük olmasına özen gösterin.

6 adet yaprağı dizdikten sonra ortaya rondodan geçirdiğiniz cevizleri serpin.

Cevizlerin üzerine ise arzu ettiğiniz meyvelerden dizin.

Kalan 6 yaprağı da aynı şekilde süte daldırıp tepsiye dizin.

Kalan sütü tatlının üzerine gezdirin.

Tatlının üzerini meyve, ceviz ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Tatlınızı soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.