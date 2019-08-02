Meyveleri toplayacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’yla el ele verildiğini belirterek, “Sanayicimiz bu güç birliğinin meyvelerini toplayacak” dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilerek yeni bir yol haritası sunulmasından ve ortak projeler başlatılmasından memnun olduğunu ifade etti. TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir rol üstlendiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Onların da destekleriyle bu okullarda üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz” yorumunda bulundu.