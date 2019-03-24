Meyvecilik projeleri Anadolu için çok önemlidir

Mustafa Kasa

Gerçek sanatkar; görünmeyen alemde görünmeyen kum saatini görebilen insandır. Sanat ve fikir adamları bir milletin milli duygularını, milli vicdanını, ilmini, irfanını geliştirirler ve yükseltirler. Onlar; romanlarıyla, denemeleriyle, makaleleriyle bir şeyler yapmamızı telkin ederek, bizleri şuurlandırarak, idrak sahibi yaparak toplumun geleceğini şekillendirirler.

Kadışehri’nde oluşturulan Türkiye’nin En Büyük Meyvecilik Projesi telkinler, araştırmalar, yardımlar ve çalışmalar sayesinde oluşmuştur. Bu proje yazarıyla, sanatçısıyla, siyasetçisiyle, bürokratıyla, köylüsü ve şehirlisiyle oluşturulan bir halk-toplum projesidir. Bir iki yılda oluşturulan bir proje değil yirmi yıllık akademik ve entelektüel bir çalışmanın, bir mücadelenin ve kendini bu işe adamışlığın sonucunda oluşmuştur. Konuştuğumuzda Hasan SAKA şunları anlattı:

2001 yılında Sorgun’a tayinim çıktı. Türkiye’de ilk defa okulun bahçesinde badem ve ceviz fidanı yetiştirip köylülere dağıttım. Çekirdekten 1500 badem-ceviz fidanı yetiştirip köylülere dağıttım. Arı kovanı koyup bal da ürettim. Yaptığımız araştırma sonunda en iyi ceviz ağacının çekirdekten yetiştiğini ve en iyi gübrenin meşe ağaçlarının dibindeki toprak olduğunu öğrendik. Çekirdekten yetişen ceviz ağacının kazık kökü oluyor. Bu sayede suyunu toprağın derinliğinden alıyor ve oranın iklimine uyum sağlıyor. Çocuklar bahar mevsiminde fidanların bitmesini izliyorlardı ve üzerine basmıyorlardı. Arıların yanına gitmemelerini yasak ettiğim için Mustafa ismindeki öğrenci kovanın, kızdığından olsa gerek, ağzını kapatmıştı. Şikayet ettikleri için Müfettiş Kadir Ulaş Bey yarım saat arı kovanlarının önünde dikildi ancak hiçbir arı sokmadı. Burada görev yaparken meyvecilik projesi için girişimde bulundum ve Yozgat Valiliği’ne dilekçe verdim. Vali Yardımcısı Latif Şahin Bey, bana ‹‘bu işlerle sen uğraşamazsın yaz bize biz ilgilenelim’’ dedi.

Tayinim buradan Erkekli köyüne çıktı. Burada görev yaparken de çalışmalarıma devam ettim. Burada görev yaparken SAMMEY Meyve çiftliğini kuran Mustafa Karabıyık’la tanıştım. Samsun’a gidip meyvecilikle ilgili röportaj yaptırıp, Selam gazetesinde yayınlattım. Röportajda meyvecilik ve iş kurmayı Mustafa Karabıyık etkili bir şekilde anlatmıştı. Maraş’a Sütçü İmam Üniversitesi’ne gidip Prof. Dr. Semih Çağlar Hocadan meyvecilikle ilgili makale yazdırıp, Selam gazetesinde 3 gün yayınlattım. Bu makalede tarlaların birleştirilmesi ve meyvecilik anlatılıyordu. Selam gazetesi sahibi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşı Durali Doğan Hoca ile tanıştığımda bana: “Gazetem emrindedir” dedi. Durali Doğan Hoca emekli Milli Eğitim Müdürü ve 25 tane kitap yazmıştır.

Tayinim buradan da Kadışehri’nin Vasfıbey Köyü’ne çıktı. 2008 yılının Eylül ayında buradaki görevime başladım. Göreve başladıktan bir ay sonra Kaymakam Abdullah Beyle görüştüm. Ediz Hun Bey’in bu proje ile ilgili yazısı da çıkmıştı. Tüm çalışmaları bir rapor halinde toplayıp, Kaymakam Bey’e verdim. (Bu projenin içinde arıcılık da vardı. 100 kovan da arı alındı ancak arılar bir yıl sonra satıldı. Kaymakam bey çok olumlu karşıladı. Meclis üyesini çağırıp, ‘’Bakın da görün, öğretmenler ne yapmak istiyor’’dedi.

Benim her dediğimi yapardı. Bir gün bana sonuna kadar arkanda duracağım dedi. Tarım Müdürlüğü’nün arabasını her hafta verirdi. Böylece Kadışehri’nin tüm köylerini dolaştım.

Her hafta Tarım Müdürlüğü’nün arabası ile köyleri dolaşıyordum. Proje ile ilgili yazılanları verip okutuyordum. Bir defa Tarım Müdürlüğü’nün arabası ile köye gitmek için binerken ziraat mühendisi:”Bizi boşuna uğraştırıyorsun diyerek beni arabadan itmeye çalıştı. Şoför müdahale edince bıraktı. Başka bir gün bir köy muhtarı beni kahvenin önünde çevirip: “Niçin benden habersiz bizim köyün arazilerine bakıp gezdin. O baktığın yerde bir tane adam öldü haberin var mı?”dedi. Başka köyün muhtarı telefonda: “Bir daha bizim köye gelirsen köylüyü başına yıkarım” dedi. Başka bir gün Kabalı Köyü’nün muhtarı Hüseyin Ünal’la köyün önündeki tarlalara baktık. Diğer günlerde de Yankı Köyü’nün arazilerini, Elmalı Köyü’nün arazilerini gezdik. Tokat sınırındaki Çekerek ırmağının kenarındaki araziden, analiz yaptırmak için, toprak getirdik. O toprak da öğretmenevinde kaldı. Bu şekilde Kadışehri’nin tüm köylerini dolaştım. Ancak yer vermediler. Sonra yaylada bir yer buldum. Burası dağın tepesinde ağaçsız bir yerdi. Kaymakam Bey’le görüştükten sonra Çekerek Orman Şefi ile irtibata geçtim. Abdulkadir Bey’le gelip baktık ve Abdulkadir Bey onay verdi. Oranın koordinatlarını aldı çizimini yaptı. O zaman sade çizim için 500 TL masrafım oldu. Kaymakam Bey’in yardımıyla oranın haritasını Kadastro Müdürlüğü’nden çıkarttım. Kaymakam Abdullah Bey’in tayini 2009’da başka bir yere çıktı. Ziyaretine gittiğimde; ilgilenmesi için gelen arkadaşla da konuşacağım dedi. Abdullah Bey gittikten sonra İsmail Şanlı Bey geldi. Kaymakam İsmail Şanlı Bey’le de konuştum. Bir akşam Kaymakam Bey, Tarım Müdürü ve Meclis üyesi ile birlikte yaylaya gidip baktık.

Kabalı köyünün halkı bilinçli davranıp topraklarını vermesiyle Proje, Kabalı köyü’ne kaydı. Halk bilinçli davranıp sonuna kadar mücadele ettiler ve Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın yardımlarıyla gerçekleştirdiler. Hayal ettiğimizin yarısı gerçekleşti. İskilip’in yaylalarında ve tüm Karadeniz illerinde proje başlatmak istiyoruz. Ben İstanbul’daki Kanal İstanbul’un yanında görev yapıyorum. Her gün 3. havaalanının yanından geçiyorum. Bu projeler: Kanal İstanbul, 3. havaalanı, Marmaray Türkiye için ne kadar önemliyse meyvecilik projeleri de Anadolu için o kadar önemlidir. Anadolu’dan insan ve beyin göçü engellenmelidir. Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’ın Kadışehri’nde olduğu gibi İskilip’e de sahip çıkmasını diliyorum. İskilip tarihiyle, ilim adamları ve devlet adamlarıyla Türkiye’nin mührüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan üç isteğimiz var:

1) Bu proje Türkiye’de ilk yapıldığı için, başlangıcından(2001)sonuna kadar(2013)tüm envanterinin çıkarılıp hatasıyla-sevabıyla incelenmesi,

2) Bu projenin oluşumu için yapılan tüm çalışmaların (2001 Sorgun’dan başlanarak) incelenerek gerçek belgeselinin yapılıp gelecek nesillere bir ışık tutulması,

3) İskilip’te ve tüm Karadeniz illerinde oluşturulması.

Türk toplumu bir Amerikalı’dan, bir Çinli’den, bir Japon’dan farklıdır. Onların on yılda yapamadığını bir yılda yapar.

Yeter ki doğru insan, doğru hedef ve doğru strateji seçilsin.