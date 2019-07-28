Meyve yüklü kamyonet takla attı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyonet takla attı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyonet takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdurrahman Coşkun idaresindeki 32 YE 252 plakalı meyve yüklü kamyonet, Gölbaşı- Besni yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada kamyonette maddi hasar meydana gelirken kamyon kasasındaki meyvelerde yola dağıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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