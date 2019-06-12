Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı Sivas’ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeğibuldu.

Sivas’ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeğibuldu.

Jandarma ekipleri tarafından Sivas-Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun valisindeki meyve suyu paketlerinin içerisinde gizlenmiş 177 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi R.K. isimli yolcu gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.