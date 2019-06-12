Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı
Sivas’ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeğibuldu.12 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
Sivas’ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeğibuldu.
Jandarma ekipleri tarafından Sivas-Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun valisindeki meyve suyu paketlerinin içerisinde gizlenmiş 177 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi R.K. isimli yolcu gözaltına alındı.
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