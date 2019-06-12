Meyve suyu kutularındaki esrarı "Atik" buldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir yolcu midibüsünde meyve suyu kutularına gizlenen esrar, narkotik köpeği "Atik" sayesinde ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu midibüsünü durdurdu. Midibüste yapılan aramada, narkotik köpeği "Atik", yolculardan R.K'nin çantasına tepki verdi. Çantada yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.K, gözaltına alındı.

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