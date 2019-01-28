Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye meyve suyu endüstrisinin 2017'de yaklaşık 216 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı, geçen yılın 11 ayında 254,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nden (MEYED) yapılan açıklamaya göre, tarım üreticilerinden yılda 1 milyon ton ürün satın alan ve bunu katma değerli ürüne dönüştüren meyve suyu endüstrisi, düzenli bir şekilde yüzde 90 ve üzeri seviyede ihracat fazlası üretiyor.

Türkiye meyve suyu endüstrisinin 2017'de yaklaşık 216 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı, geçen yılın 11 ayında ilk belirlemelere göre çeyrek milyar doları aşarak 254,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, 1993 yılında kurulan MEYED'in, 46 üyesi ile meyve suyu endüstrisi geneline yayılan bir temsil şemsiyesi oluşturduğunu bildirdi.

İnsan beslenmesi açısından yarar sağlayan meyve suyunun, aynı zamanda ekonomiye ve tarıma da yarar sağladığını belirten İşbitiren, "2017 yılında 215,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren endüstrimiz, geçen yıl yaklaşık yüzde 18 oranında ihracat büyümesine imza atarak 254,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl itibarıyla çeyrek milyar dolar mertebesinin üzerine çıkan meyve suyu ihracatı, düzenli bir şekilde yüzde 90’ı aşan oranda dış ticaret fazlası üretmektedir." ifadelerini kullandı.





- "1 milyon ton meyve alıyor, 1 milyon kişiye iş sağlıyor"





İpek İşbitiren, Türkiye’nin yıllık meyve üretiminin yaklaşık 20 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktararak, "Endüstrimiz, meyve üretiminin yaklaşık 1 milyon tonunu ham madde olarak kullanıyor. Meyve suyu, işlenen meyvenin türüne göre, meyveye oranla 4 kata kadar katma değer sağlanabilen bir ihracat ürünüdür. Endüstrimizin bu yüksek katma değer çarpanı sayesinde sağladığı istihdam 1 milyon kişiye yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel meyve suyu pazarının, yaklaşık 11,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten İşbitiren, şunları kaydetti:

"Türk meyve suları, Amerika’dan Hindistan’a, AB ülkelerinden Uzak Doğu’ya 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, küresel trendlerle uyum gösteren kaliteli ürünleri ve ürün çeşitliği ile ihracat pazarlarında gücünü giderek artırıyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin dünya meyve suyu pazarından hem markaları ile hem de konsantre ihracatı ile daha fazla pay almasını amaçlıyoruz."

