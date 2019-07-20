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Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası başladı

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Topaç Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:27
Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası başladı

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Topaç Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Meysu Outlet’te düzenlenen Topaç Turnuvasında başarılı olan minik ziyaretçiler hem topaçlardan birinin sahibi oldu hem de finalde Dip Gross Market’ten hediye çeki kazandı. Miniklerin heyecanlı dakikalar geçirdiği turnuvada, ailelerde merakla çocuklarını izledi. Turnuvaya, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Kayseri’nin ilk ve tek Outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet AVM’nin, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:27
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