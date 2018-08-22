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Meydana gelen feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:00
Meydana gelen feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi ÇarşambaSalıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Barış Çörtük ile Selin Keskin (24), Hasan Basri Çakır (70) ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Nurten Gökçeoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Çarşamba Devlet Hastanesinden Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Nurten Gökçeoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurten Gökçeoğlu'nun da ölümüyle kazada öle sayısı 5'e çıkmış oldu.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:00
  1. Hasan Basri
  2. Salıpazarı
  3. Çarşamba
  4. Samsun
  5. Gazi Devlet Hastanesi
  6. Çarşamba Devlet Hastanesi

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