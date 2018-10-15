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Meydan okumuştu! Khabib'e Mayweather'dan cevap geldi

Boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:05
Meydan okumuştu! Khabib'e Mayweather'dan cevap geldi

Boksta herkesin merak ettiği maç gerçek oluyor! 27'de 27 yapan Khabib Nurmagomedov'un ''Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...'' sözlerine Floyd Mayweather'dan cevap geldi.

Kariyerinde çıktığı 50 maçın tamamını kazanan Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını sosyal medyadan kabul etti.

Mayweather yaptığı paylaşımda, "Hadi Las Vegas'ı tekrar harika hale getirelim" diyerek meydan okumaya 'Evet' dedi.

İki yenilgisiz dövüşçünün 2019 yılının ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:05
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