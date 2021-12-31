Meyan kökü şerbeti nasıl yapılır? Meyan kökünün faydaları

Meyan kökü aslen baklagiller familyasından olan, çalı türü bir bitkidir

Meyan kökünün faydaları nelerdir?

– Öksürük, balgam ve sesin kısılmasını giderir.

– Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

– Vücudun hücrelerinde oluşan ağrılara faydalıdır ve ateşi düşürmede etkilidir.

– Ağız içinde oluşan aft yaralarına karşı kullanılır. Gargara yapılarak tedavisi olur.

– Addison hastalığı ve tansiyonu dengede tutulmasında mayan kökü faydalı bir bitkidir.

– Peptik ülser birçok kişide görülür ve faydalıdır.

– Böbrek üstü bezlerinde oluşan hastalıklarda kullanılır.

– Hormon bozukluğuna iyi gelir ve karaciğere kalkan sağlar.

– Kışın temel rahatsızlıklarından ola grip, nezle, bronşit ve soğuk algınlığına çayı tüketilip içilebilir.

– Vücudu oluşabilecek toksinlere karşı koruma sağlar.

– Antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri bulunur.

– Sindirimi güçlendirir kabızlık ve hazımsızlık sorunlarında etkilidir.

– Gut hastalığında kullanılması önerilir.

– Vücudun aldığı mikrop sonucu çıban oluşumunda tedavi sağlar rahatlatıp ferahlatır.

– İdrara çıkmakta zorlanan kişilere verilir. Mesanede oluşmuş taşların çabuk gitmesini sağlar.

– Jel haline getirilerek egzama rahatsızlığında kullanılır.

Meyan kökü şerbeti nasıl yapılır?

Aç veya tok karnına bir su bardağı kadar içilir. Kök tozuyla: Bir fincan kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı toz meyan kökü atılırsa bir bardak meyan kökü çayı elde edilir. Demlik içinde aynı ölçü kullanılabilir. Çayı içmeden önce on dakika demlenmesi beklenir.

Meyan kökü çayı nasıl hazırlanır?

3 tatlı kaşığı meyan kökü ile 3 bardak su karıştırılır. Ocakta bu karışımı 15 – 20 dakika kaynatın altını kısın 5 dakika daha kaynatıp ılıyınca içebilirsiniz. Yemeklerden yarım saat sonra içebilirsiniz. Günde 2 kez yeterlidir.

Meyan kökünün faydaları

Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar. Kabızlığa karşı da iyi gelen meyan kökü, kramp çözücü olarak da kullanılabilir

Meyan kökünün zararları nelerdir?

– Meyan kökü çok fazla tüketildiğinde ödem oluşturabilir.

– Vücutta potasyum kaybına neden olur ve yüksek tansiyon oluşturabilir.

– Bu yüzden aşırı miktarda tüketilmemesi gerekir.

– Böbrek rahatsızlığına ve vücudun su tutmasına nadirde olsa neden olabilir.

– Her bitkide olduğu gibi fazla tüketildiğinde her zaman zararlıdır.

– Çocukların tüketilmesi tavsiye edilmez.