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Okur Postası 'Mevzilerimizi terk edince...'
Okur Postası

'Mevzilerimizi terk edince...'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Mevzilerimizi terk edince..." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:00:00 -
'Mevzilerimizi terk edince...'

Mevzi: kelime anlamı itibariyle yer, mahal demektir. Terim olarak da: Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge anlamına gelmektedir.

Uhud savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) komutan olarak stratejik konumuna binaen okçular geçidine elli kadar okçuyu yerleştirip; “Savaşı kazansak bile benden işaret almadan mevzilerinizi sakın terk etmeyin” diye ashabını tembihlemişti. Savaşın başlarında Müslümanlar galip gelince burada kalmamıza gerek kalmadı diyerek mevzilerinden çıkıp hassas bölgeyi terk edince Halid bin Velid (r.a)’ın (ki, henüz Müslüman değildi) komuta ettiği müşrikler, o önemli geçidin boşaltılmasından yararlanarak Müslümanları ablukaya alıp mağlup etmişti.

Ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz, bu fani dünyadan göçmeden önce Veda Haccı Hutbesi’nde: “Size iki şey; Allah’ın Kitabı ve Sünnetimi bırakıyorum. Bu ikisine sımsıkı sarılıp uyduğunuz müddetçe doğru yoldan sapmaz ve bozguna uğramazsınız” (Muvatta, Kader, 3) şeklinde ümmeti için son uyarısını yapmıştır. Biz; Allah (cc) kullarının hayat yolu üzerindeki uyması gereken trafik işaretleri mahiyetinde olan Kitap ve Sünnet’teki ilke ve kurallara göre davranma hususunda çok fireler vererek hemen her alanda kaymalar, tökezlemeler, kayıplar ve hezimetler yaşadık diyebiliriz. Bunun için bazen şartları bahane ettik, “Bu ilahî hükümler tarihseldir, dolayısıyla günümüze hitap etmez” dedik. Bazen de hâşâ “Allah bilmez biz daha iyi biliriz” diyerek emirleri çiğneyip ve ne kadar yasak varsa işledik; kafamıza göre ahkâm ortaya koyduk. Peki, mutlu olabildik mi, dünyaya huzur ve barışı getirebildik mi?

“Bizim mevzilerimiz nelerdi” diye bir düşünelim ve bu mevzilerimizi nasıl terk ettiğimize birlikte bakalım: Allah’ın adıyla her meşru işimize başlayacaktık, yapmadık. Çünkü; başında asla besmeleyi çekemeyeceğimiz işlere kalkıştık. Haramlar Allah’ın koruluğu idi; sınır aşılmamalıydı. Fakat bize helaller yetmeyince haddimizi aşarak işlemediğimiz haram kalmadı. Mü’min olarak emin tüccar olup helal kazanç ile rızıklanacağımıza işimizle, aşımızla, eşimizle ‘Allah ile savaşmak’ demek olan faize bulaştı(rıldı)k. Bezm-i Elest’te verdiğimiz sözü unuttuk. Yardım istemeyi ve kulluğu sadece Yüce Allah’a hasr edecektik, başka arayışlara girdik. Rabb’imiz : ‘Bana dua edin ki icabet (kabul) edeyim’ derken bizim ihtiyacımız yokmuş gibi; aklımız, maddi gücümüz, makam-mevkiimiz, ehliyet ve diplomamızın bize fazlasıyla yeteceğini zannettik. Bazılarımız, “Allah bizi yaratmış olabilir ama bize ve hayatımıza karışamaz” demeye başladık. Rızkı verenin Allah olduğunu unutanlarımız, başka beklentilere girdiler.

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